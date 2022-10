Spesso abbiamo la sensazione di non sfruttare a pieno le potenzialità e le caratteristiche dei nostri, a volte molto costosi, smartphone. E spesso è proprio così, ma ecco alcuni semplici trucchi che ci permetteranno di risparmiare tempo, e in qualche caso anche soldi, mentre utilizziamo il nostro telefono super tecnologico.

La ricerca delle App può far risparmiare molto tempo

Una delle funzioni più comode per velocizzare l’utilizzo dello smartphone e risparmiare tempo è sicuramente la ricerca nell’elenco di tutte le applicazioni. Spesso infatti ci capita di voler utilizzare una precisa app che non è sulla nostra schermata principale, ma trovarla in mezzo a tutte le altre può risultare a volte un po’ complicato. Ecco dunque che questa funzione, disponibile sia su Android che su Apple, può tornarci utile.

Praticamente tutti gli smartphone Android hanno sistemi per ricercare le app nell’infinito elenco di quelle che abbiamo installato sul nostro smartphone e differiscono a seconda della marca e del modello.

Anche su Apple la funzione “Cerca” aiuta a trovare rapidamente i contenuti sul dispositivo o sul web. Offre inoltre suggerimenti e aggiorna i risultati durante la digitazione. Per accedere alla funzione, bisogna scorrere verso il basso dal centro della schermata Home, toccare il campo di ricerca e digitare ciò che ci serve. Per visualizzare più risultati, tocca Mostra e, una volta individuato ciò che cerchiamo, basterà toccare un risultato della ricerca per aprirlo.

Per non dover rifare le foto con lo smartphone basta ripristinare quelle eliminate

Su Android, se si utilizza Google Foto, è possibile recuperare le foto eliminate recentemente dallo smartphone. Basterà aprire l’app, selezionare “Libreria” e poi “Cestino”. Le foto eliminate di cui è stato eseguito il backup vengono spostate di fatto nel cestino per 60 giorni. Se qualcuna è stata eliminata per sbaglio, basta tenere il dito sull’immagine e selezionare “Ripristina”. Google afferma che se elimini un elemento dal tuo dispositivo Android 11 e versioni successive senza che venga eseguito il backup, rimane comunque nel cestino ma solo per 30 giorni.

Su iOS invece, nell’app foto, selezionare “Album” e scorrere verso il basso fino a trovare la voce: “Eliminati di recente”. Per ripristinare una foto, toccarla e selezionare “Recupera” in basso a destra dello schermo. Se si vuole ripristinare tutti gli elementi presenti nel cestino, selezionare invece “Recupera tutto”. Per Apple le immagini ed i video rimangono nel cestino per 30 giorni.

Dalle foto sul nostro smartphone Apple possiamo ricavare molte informazioni utili

Su Apple è anche possibile identificare luoghi e saperne di più su punti di riferimento, esseri viventi e oggetti che compaiono nelle foto salvate sullo smartphone, tramite la funzione Visual Look Up. Per utilizzare la funzione dell’app Foto selezionare un’immagine e cerca l’icona “i” nella parte inferiore dello schermo. Se sull’immagine sono presenti delle stelline, significa che ci sono informazioni disponibili da Look Up.

Per sapere quali sono, scorrere verso l’alto sull’immagine o toccare l’icona. Selezionare poi “Cerca” al centro dello schermo o toccare la piccola icona “pin” per vedere cosa deve mostrare Siri al riguardo. Secondo Apple afferma che Visual Look Up non è disponibile in tutte le regioni o lingue, quindi se non lo trovi, vai alla sua pagina di disponibilità per ulteriori informazioni.

Il QR code del WiFi ci eviterà di ripetere la password all’infinito

4,Un altro trucco che può farci risparmiare un sacco di tempo, soprattutto quando abbiamo ospiti, è la creazione di un un codice QR per il WiFi, così da poterlo condividere facilmente senza dover ripetere la password ad ogni invitato.

Per ottenere il codice QR su Android bisogna assicurarsi essere connessi al WiFi che si desidera condividere, dopodiché accedere alle Impostazioni e selezionare la voce Connessioni e poi Wi-Fi oppure, a seconda di marca e modello, Impostazioni, poi Rete e Internet e infine Internet, quindi toccare l’icona dell’ingranaggio a destra della rete e selezionare la voce codice QR o solo il nome della rete. Se non è presente nessuna di queste opzioni, allora selezionare il pulsante Condividi.

Su iPhone invece bisognerà accedere alla app Scorciatoie. Selezionare poi Galleria nell’angolo in basso a destra. Bisognerà poi scorrere tra le caselle rettangolari con piccole icone fino a trovare la voce Scorciatoie per l’accessibilità. Una volta selezionato scorrere verso il basso l’elenco delle icone e selezionare QR Your Wi-Fi.

Dopo di che si dovrà selezionare Aggiungi collegamento, selezionare I miei collegamenti e poi QR Your Wi-Fi nell’elenco delle scorciatoie, inserire il nome del WIFI e premere Fine. Il passo finale sarà seguire le istruzioni pdi inserimento per la password. Quando il codice QR viene visualizzato sullo schermo, si può eseguirne uno screenshot, condividerlo o salvarlo.

Risparmiare denaro con lo smartphone

Per risparmiare denaro, anziché tempo, una buona abitudine può essere quella di eliminare dal proprio smartphone i servizi di streaming stagionalmente. Dopo aver selezionato uno o due servizi di streaming preferiti, è bene esaminare tutti i servizi a cui si è abbonati, annotare gli spettacoli che interessano davvero e, nel frattempo, annullare gli abbonamenti che non si utilizzano.

Foto di Kris da Pixabay