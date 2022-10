Esistono delle funzioni WhatsApp che molti trascurano, ma che possono realmente semplificare la vita. Ad esempio, come fare per salvare i messaggi importanti che si ricevono all’interno delle chat? Facendo uno screenshot? Può essere una possibilità, ma sicuramente non è la più comoda. Esiste, invece, una funzione interna a WhatsApp che è stata creata proprio a tale scopo. Andiamo a scoprire insieme come si usa.

La funzione WhatsApp che permette di salvare i messaggi importanti che si ricevono esiste da molto tempo, tuttavia, pochi sono a conoscenza della sua esistenza. Se siete tra coloro che amano ricordarsi di particolari messaggi ricevuti all’interno delle chat, allora, questa funzione fa al caso vostro.

WhatsApp: salvare i messaggi importanti in una sezione speciale

Per quanto ci si possa ricordare di un particolare messaggio, le chat vanno avanti e inevitabilmente diventa sempre più difficile recuperarlo. A ragione di ciò, WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione chiamata “Messaggi importanti“. Come si usa? Semplice, qui di seguito la procedura nel dettaglio:

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella chat in cui è presente il messaggio da salvare; Individuare il messaggio ed effettuare un tap prolungato su di esso; Tra le opzioni disponibili, selezionare “Importante”.

A questo punto, il messaggio viene contrassegnato come importante e può essere recuperato in qualsiasi momento accedendo alla sezione “Messaggi importanti” della chat. Come si accede alla sezione? In questo modo: