Cecotec TrendyToast 900 Woody è un tostapane caratterizzato da una fortissima attenzione al design, affiancata dalle più classiche funzionalità dei prodotti dello stesso tipo. In vendita ad un prezzo di listino di 53,99 euro, vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione.

Design e Estetica

Ciò che maggiormente stupisce di questo prodotto, è sicuramente la cura dei dettagli ed il design, Cecotec ha compiuto un lavoro davvero eccellente nella sua realizzazione, riuscendo a renderlo distinguibile ed in grado di differenziarsi dalla massa.

L’aspetto elegante e curato lo rende un elemento d’arredo anche su cucine moderne e di alto livello, è realizzato prevalentemente in alluminio opaco (sono disponibili due colorazioni, bianco e nero), il quale trattiene poco le impronte, ma è difficile da pulire, con inserti in legno atti a fornire quel quid in più che non ci saremmo aspettati di trovare.

Dimensionalmente il prodotto è allineato con i modelli dello stesso tipo, infatti raggiunge 22,6 x 24 x 36,3 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 2,3kg. Molto bella la leva verticale per l’immissione dei toast, con finitura metallica sul pomello, dalla buona fluidità e dalla lunghezza non eccessiva.

Sulla parte esterna del Cecotec TrendyToast 900 Woody troviamo l’accesso alle 3 funzioni preimpostate: riscaldare, scongelare o annullare (quest’ultima per l’interruzione della tostatura), affiancate da una manopola la regolazione dei livelli di tostatura (in totale sono sei). Il contrasto creato tra il metallo e la colorazione nera è assolutamente piacevole, come anche il feedback tattile alla pressione o rotazione.

Il prodotto non poggia direttamente sul piano di lavoro, inferiormente trovano posto comodi piedini che lo innalzano leggermente, ed allo stesso tempo sono antiscivolo, in modo da impedire che possa muoversi durante le fasi di lavoro. Il cavo di collegamento è sufficientemente lungo, per comodità è stato integrato un buon avvolgicavo, sempre nella parte inferiore.

Specifiche e Prestazioni

Superiormente troviamo 2 fessure molto larghe, sono di 3,8 centimetri, adatte per l’introduzione anche di fette di pane molto più spesse del normale. Il posizionamento è rapido e fluido, l’espulsione al raggiungimento della tostatura impostata è discreto, prestate solamente attenzione a non inserire pane troppo spesso, altrimenti faticherà ad uscire.

I 6 livelli di tostatura sono più che sufficienti per godere di una profonda personalizzazione nella cottura, sino ad una potenza massima di 900W. Le prestazioni sono adeguate alla fascia di prezzo di posizionamento, il pane risulta essere tostato correttamente su entrambi i lati, senza differenze sostanziali, grazie anche al sistema di centratura automatica della fetta.

Nella parte inferiore trova posto un comodo vassoio raccogli briciole, non particolarmente grande o capiente, realizzato in metallo, che comunque adempie senza troppa difficoltà al proprio compito.

Il plus, oltre all’eccellente design, è sicuramente rappresentato dal supporto in alluminio da posizionare superiormente al Cecotec TrendyToast 900 Woody. Dopo aver aperto i piccoli piedini, questi si incastra alla perfezione nelle due fessure, permettendo all’utente di scaldare alimenti di grandi dimensioni, quali possono essere panini, tortine o croissant, semplicemente poggiandoli sullo stesso. Una piccola chicca che rende il prodotto in sé più versatile, ed utilizzabile non solo per le fasi di tostatura.

Cecotec TrendyToast 900 Woody:

In conclusione Cecotec TrendyToast 900 Woody è un tostapane in grado di unire design e prestazioni ad un prezzo decisamente abbordabile, ricordiamo infatti che costa solamente 53,99 euro (lo potete acquistare qui). I suoi pregi sono proprio questi, un’estetica invidiabile e curata, prestazioni di livello, con un’alta possibilità di personalizzazione della tostatura (dati i 6 livelli), senza dimenticarsi la presenza del supporto per il riscaldamento di altre pietanze.

L’unico aspetto negativo è legato alla finitura opaca, è senza dubbio bellissima da vedere, ma allo stesso tempo è complessa da pulire completamente.