La startup biotecnologica TurtleTree vuole cambiare il modo in cui le persone consumano il latte. Ovviamente almeno per quanto riguarda la mungitura le mucche rimarranno fuori dall’equazione, ma si andrà a parlare di latte cellulare. L’azienda è in grado di creare un latte crudo da cellule dei mammiferi. Quest’ultime sono quindi coltivate in laboratorio e dopo verrà generato il latte.

Nei bioreattori giganti, le cellule si attaccano a minuscole cannucce, il fluido viene quindi aspirato attraverso le cannucce e il latte esce dall’altra estremità. Esistono già prodotti lattiero-caseari alternativi, ma il latte vegetale produce componenti proteiche meno importanti rispetto al latte vaccino. Alcuni studi hanno suggerito che i latti a base vegetale presentano molti problemi ambientali. Il latte di mandorle, ad esempio, ha dimostrato di richiedere una grande quantità di acqua. Il latte di avena contribuisce a problemi come la monocoltura, che ha un impatto sulla salute del suolo.

Alimentazione, in arrivo il latte cellulare che cambierà l’intera industria

I prodotti di questa azienda inoltre dovranno avere l’approvazione dell’FDA in quanto il latte cellulare non è approvato per l’acquisto. C’è stata una ricerca limitata sul mercato per il latte a base di cellule con uno studio che lo ha definito un prodotto di nicchia. Ma un prodotto di nicchia con vendite limitate potrebbe ancora essere una miniera d’oro finanziaria nel settore lattiero-caseario globale da 871 miliardi di dollari. Lo studio sostiene che il latte a base di cellule significa riduzioni della crudeltà sugli animali, allevia i problemi di salute legati al consumo di latte e le preoccupazioni ambientali. L’assunzione di latticini dal punto di vista della salute è stata collegata sia al colesterolo alto che alla pressione alta. Altri sono esclusi dall’acquisto di latte convenzionale a causa dell’intolleranza al lattosio.

L’industria lattiero-casearia è legata alle elevate emissioni di gas serra, al degrado delle risorse idriche locali e alla perdita di biodiversità. Inoltre dobbiamo prestare attenzione quando vogliamo immettere un prodotto del genere sul mercato in quanto la vendita può essere influenzata dal gusto. L’obiettivo è che le persone scelgano effettivamente proteine ​​​​alternativa non per ciò che sanno intellettualmente, ma perché è ciò che vogliono intrinsecamente. Si ritiene che la produzione di latte a base di cellule sia distante almeno diversi anni, in parte perché l’azienda ha bisogno di perfezionare il processo di estrazione di bioattivi a base di latte di alto valore come la lattoferrina in modo efficiente in termini di costi.

L’estrazione della lattoferrina dal latte vaccino è un processo molto costoso e inefficiente: per esempio, il latte vaccino contiene solo lattoferrina in concentrazioni molto basse rispetto al latte umano. Inoltre il latte cellulare deve essere competitivo in termini di prezzo con il latte normale per poter essere venduto. I prezzi di mercato possono oscillare tra diverse centinaia di dollari e $ 2000 per un kg di lattoferrina bovina. L’azienda sta valutando la possibilità di stipulare contratti con le aziende alimentari esistenti per inserire la sua versione di laboratorio della lattoferrina nei loro prodotti o per creare un co-branding di un prodotto congiunto.

Foto di Petra da Pixabay