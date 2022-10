AVM FRITZ!Box 7590 AX è un il router/modem perfetto per gli utenti esigenti, i consumatori che vogliono il massimo dalla propria rete internet, mantenendo elevatissimi standard di qualità, senza prestare particolare attenzione al prezzo finale di vendita, corrispondente ad un listino di oltre 300 euro. Vediamolo da vicino con la recensione completa.

Design e Estetica

Esteticamente il prodotto è identico a tutti i modelli AVM già recensiti in passato, l’azienda giustamente prosegue sulla strada intrapresa, rendendoli distintivi ed unici nel loro genere. Interamente realizzato in plastica, presenta una finitura lucida bianca nella parte anteriore (che purtroppo si sporca facilmente), intervallata da inserti rossi, ed un posteriore interamente in grigio opaco. I materiali sono di qualità leggermente superiore rispetto al passato, si sente ancora qualche scricchiolio qua e là, pur offrendo una maggiore robustezza e solidità generale.

Sulla superficie si trovano 5 pulsanti fisici, perfetti per controllare il dispositivo, i quali restituiscono un buon feedback, ed il cui significato è facilmente comprensibile anche per un occhio inesperto. Le dimensioni sono allineate con le aspettative, in particolare raggiunge 254 x 63 x 191 millimetri, con un potenza media assorbita di 14/16 watt.

1 di 3

Posteriormente, invece, troviamo tutta la connettività fisica, rappresentata da 2 USB 3.0 (utili ad esempio per collegare stampanti, memorie o dispositivi esterni), 4 gigabit LAN, una porta WAN, 2 analogiche per un telefono fisso, ed una DSL per il collegamento diretto alla presa a muro. Chiaramente non integra una batteria, di conseguenza si trova anche il connettore per la presa di corrente.

Hardware e prestazioni

L’AVM FRITZ!Box 7590 AX è un router wireless con modem integrato, ciò sta a significare che potrà sostituire il modem di casa, permettendo il collegamento diretto alla linea telefonica (nulla vieta di collegarlo comunque in cascata). Assente il supporto alla fibra a 1 gigabit, il modello recensito è in grado di supportare al massimo connessioni VDSL fino a 300 Mbit/s, oltre all’ADSL2+.

La rete wireless che il terminale andrà a creare è compatibile con il WiFi 6, ed una banda complessiva di 3’600Mbit/s, suddivisa in 2400 Mbit/s a 5 GHz e 1200 Mbit/s a 2,4GHz. Da non trascurare la compatibilità con il WiFi 5 ed una banda di 2500Mbit/s, suddivisa a sua volta in 1733 Mbit/s a 5Ghz e 800Mbit/s a 2,4GHz.

Tra le funzioni offerte non manca la connettività DECT, fino a 6 telefoni cordless, il supporto alla telefonia HD, il DECT Eco (le onde radio vengono disattivate per una ergonomia migliore), le 5 segreterie telefoniche integrate, la gestione locale dei contatti della rubrica, il media server (possibilità di condividere con gli altri device della rete musica, video o immagini) ed altro ancora.

Le prestazioni risultano essere allineate con gli altri modelli di AVM, il segnale viene diffuso correttamente in ogni ambiente, e riesce a superare molto bene anche le pareti con cemento armato o mattoni. La compatibilità con WiFi 6 rappresenta il plus, ideale per una migliore diffusione, come anche la perfetta gestione di connessioni multiple e simultanee. L’enorme quantitativo di banda disponibile permetterà a tutti gli utenti di non restare mai tagliati fuori, ed allo stesso tempo godere di una buonissima velocità generale.

L’ultimo aspetto da non trascurare riguarda sicuramente la presenza di FRITZ!OS, il sistema operativo, lo diciamo sempre, è una delle migliori componenti di tutti i prodotti di casa AVM. L’interfaccia è intuitiva, i menù sono perfettamente organizzati, e sono tantissime le funzioni raggiungibili. E’ possibile impostare una rete ospiti, controllare i consumi, limitare l’accesso ad alcuni device, scegliere i canali radio, cambiare le password, gestire l’allocazione della banda ed altro ancora. Il tutto corredato comunque dalla possibilità invece di utilizzarlo plug&play, senza dover minimamente gestire le impostazioni o quant’altro, diventando difatti adatto praticamente a tutti.

AVM FRITZ!Box 7590 AX: conclusioni

1 di 5

In conclusione AVM FRITZ!Box 7590 AX è il modem/router da acquistare subito se siete alla ricerca di un prodotto completo, perfetto per ogni situazione, ed in grado di gestire sapientemente connessioni multiple, data la piena compatibilità con il WiFi 6. Diffusione del segnale molto buona, affiancata da un’estetica curata e distintiva, ma sopratutto impreziosita dal solito grande FRITZ!OS, il sistema operativo migliore in circolazione.

Il difetto, se proprio dobbiamo trovarne uno, è il prezzo elevato, il listino superiore ai 300 euro limita l’approccio degli utenti, sebbene su Amazon ed in rete si possa trovare a cifre decisamente inferiori.