Samantha Cristoforetti torna sulla Terra dopo 170 giorni nello spazio. L’astronauta dell’ESA è sembrata essere subito in ottima forma all’uscita della navicella Freedom di Space X. In grado di reggersi già in piedi, AstroSamantha ha salutato con ampi gesti e sorrisi.

Il rientro di Samantha Cristoforetti sulla Terra

Cristoforetti è stata l’ultima ad essere estratta dalla capsula, dopo gli astronauti della NASA Robert Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins. Dopo l’ammaraggio e il recupero da parte della nave appoggio Megan, Cristoforetti ha raggiunto Colonia in aereo dove ad attenderla c’erano il compagno Lionel Ferra, la figlia Kelsi Amel e il figlio Dorian Lev.

Qui il comandante Samantha Cristoforetti sarà affidata al team di medicina spaziale dell’ESA mentre si riadatterà alla gravità terrestre presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) dell’ESA e la struttura “Envihab” del Centro aerospaziale tedesco (DLR).

L’ammaraggio della navicella Freedom di Space X

L’ammaraggio di Samantha Cristoforetti e dei suoi compagni è avvenuto dopo che la navicella Crew Dragon ha eseguito 5 orbite attorno alla Terra. Dopodiché ha ridotto ancora la velocità venendo definitivamente risucchiata, all’altezza di 6mila chilometri, dall’attrazione terrestre.

La capsula durante la caduta libera verso il mare, era avvolta da plasma carminio fiammeggiante a 1.600 gradi, assumendo colori dal rosso carminio all’arancione, poi giallo e infine la navicella è stata avvolta dal celeste del cielo sull’Atlantico. La velocità è scesa ancora fino a che non si sono aperti i 4 grandi paracadute bianchi e rossi.

A quel punto la navicella Freedom è ammarata al largo di Jacksonville, nel nord della Florida ed è stata recuperata dalla nave appoggio. Dopo che Megan ha issato a bordo Freedom, gli astronauti sono potuti uscire dalla capsula e sono sembrati subito tutti in ottime condizioni.

Le più belle immagini di Samantha Cristoforetti dalla ISS

Samantha Cristoforetti, nei suoi 170 giorni di permanenza sulla ISS in questa missione, ha scattato e condiviso sui social, soprattutto Twitter, moltissime immagini straordinarie della Terra vista dallo spazio. Ed eccone qui alcune, iniziando proprio dal saluto del comandante Cristoforetti alla sua amata ISS.

Just two words: THANK YOU!

Thank you all in Europe, Moscow, Houston and on @Space_Station. Thanks for working to make this possible, thanks for the training, the planning, the real-time support, the videos and pictures, the trust and the encouragement.

It was a dream come true. pic.twitter.com/Axn7gcs9VX — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) July 28, 2022

Researchers are investigating the genetic makeup of species that can better withstand the heat. Relocation of more heat-resistant corals to endangered areas might help one day. One such naturally more heat-resilient coral species lives in the Red Sea. #MissionMinerva pic.twitter.com/YdEQSzyw49 — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 7, 2022

Quel ramo del lago di Como… Just North of my birthplace, Milan, beautiful Lake Como is one of the many lakes of glacial origin in Northern Italy. Glacial movement gave it its famous Y-shape. #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/PfDnC5MOch — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 6, 2022

Lake Victoria is the largest lake in #Africa. Tanzania, Uganda and Kenya lie on its shores. Right on its eastern side is also the #Serengeti National Park – a protected area famous for wildlife migration. #MissionMinerva pic.twitter.com/W5CQ5M0L3W — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 4, 2022

Indovinate quale famosa vetta ho fotografato? 😉 Piccolo suggerimento: è una delle montagne più alte al mondo e, in realtà, è un vulcano inattivo. #MissionMinerva pic.twitter.com/QbJVHncY91 — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 28, 2022

Ciao #Lazio! Let’s start with a tour of the port cities, Anzio and Civitavecchia. The latter features a port dock of ancient Roman origin! Ciao #Anzio e ciao #Civitavecchia! #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/HiKBoYvWDr — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 1, 2022

Ph. Credit: ESA – Samantha Cristoforetti via Twitter