Il tempo dei nuovi iPad sembra essere arrivato. In queste ore, il noto Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple è pronta a lanciarli sul mercato. Non ci sarà nessun evento, la presentazione avverrà, come previsto, via comunicato stampa. Quali saranno i modelli a debuttare? Scopriamolo insieme.

Sicuramente vedremo comparire i nuovi iPad Pro con chip M2. Apple ne lancerà nuovamente due formati, uno con display da 11 pollici e uno con display da 12.9 pollici. Oltre a questi, però, dovrebbe esserci anche il nuovo iPad entry level di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane.

iPad: quali saranno le caratteristiche di punta dei nuovi modelli

Apple ha optato per un lancio tramite comunicato stampa e non per un evento dedicato. Ciò significa solo una cosa, le novità dei nuovi modelli non sono esageratamente entusiasmanti. I nuovi iPad Pro, infatti, avranno lo stesso identico design della generazione precedente. Pare che l’unica novità sostanziale sarà proprio il passaggio dal chip M1 al chip M2. Discorso un po’ diverso, invece, per il modello entry level. Questo avrà un design rinnovato ed ispirato agli iPad Air, ma continuerà a mantenere il tasto Home. Il chip all’interno dovrebbe essere un A14 Bionic, lo stesso di iPhone 12.

Come già detto, Gurman ha previsto che entrambi i modelli verranno presentati tramite comunicato stampa questa settimana. Sempre lui, ha detto anche che i nuovi Mac previsti per questo mese arriveranno con un po’ di ritardo, presumibilmente tra novembre e dicembre. Sarà davvero così? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.