Non tutti lo sanno, ma Microsoft offre la possibilità a studenti e docenti di ottenere il pacchetto Office 365 in maniera completamente gratuita. Non è uno scherzo, tutto ciò che serve è la propria e-mail istituzionale. In questo articolo, andiamo ad elencare la tutta la procedura per ottenere il pacchetto completo a costo zero.

A tutti gli studenti viene chiesto almeno una volta nel corso degli studi di utilizzare Office 365 per qualche mansione. Grazie al piano Education in convenzione con le istituzioni scolastiche è possibile risparmiare la sottoscrizione annuale che tutto è fuorché economica. Andiamo a scoprire insieme in che modo sfruttare il piano gratuito.

Office 365 Education: come scaricarlo completamente gratis

La prima cosa da fare per ottenere il pacchetto Office 365 Education per studenti e docenti è recarsi alla pagina dedicata sul sito Microsoft (LINK DIRETTO). Fatto ciò, la procedura da seguire è molto semplice:

Inserire la propria e-mail istituzionale; Premere il pulsante con la voce “Per iniziare”; Se l’e-mail risulta valida per il piano Education gratuito, procedere con l’iscrizione.

Completata l’iscrizione si avrà automaticamente accesso al pacchetto Office 365 Education online. In base alla licenza dell’istituto potrebbero esserci delle variazioni. Alcuni istituti hanno la licenza per utilizzare il pacchetto solamente online, altri, invece, hanno la licenza che permette di scaricare e utilizzare le app di Office anche offline. Come fare per capirlo? Semplice, se nella homepage di Office compare il pulsante “Installa Office” allora è possibile utilizzare i servizi anche offline.

Ph. credit: Microsoft.com