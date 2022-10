Ogni anno intorno al 31 maggio Jim Pavonetti, sovrintendente al Fairview Country Club di Greenwich, in Connecticut, non aspetta delle visite programmate, ma puntualmente compare la nitticora dalla corona nera. Gli unici suoni della vita qui sono quelli naturali: cicale che ronzano, libellule che sfrecciano, api che ronzano, anatre che sguazzano. Nascosti lungo il confine dello stato, gli incantati cespugli fioriti del percorso a 18 buche appaiono animati da un’opera di farfalle e coleotteri.

Un lago nero lucido completa l’ambientazione da favola. Pavonetti stima che Fairview abbia 86 specie di fauna selvatica, per non parlare di una vasta gamma di flora. Tuttavia 14 anni fa vedere tutto ciò era alquanto impossibile, quindi cosa è cambiato ai giorni nostri? A molte miglia di distanza da Houston esisteva un campo pubblico di 178 acri con 18 buche noto come Clear Lake. Per trattenere l’acqua durante gli uragani come Harvey nel 2017, la città ha deciso che la terra sarebbe stata meglio utilizzata come pianura alluvionale.

Il golf sta facendo molto per proteggere la fauna selvatica

Le buche sono state convertite in sentieri escursionistici e stagni che contengono centinaia di milioni di litri d’acqua. Alcuni buchi sono sommersi in una piscina di ritenzione delle acque piovane. Dopo la recessione del 2008, sembrava che molti corsi avrebbero seguito la strada di Clear Lake. Tuttavia è stato ignorato un aspetto importante: il campo da golf era basato sulla natura. Negli anni Pavonetti ha imparato a conoscere al meglio questo campo tanto da essere in grado di dirci il nome di tutte le specie di alberi presenti. È un processo davvero lungo, ma ciò che più ripaga è seguire il suo percorso e vedere queste meraviglie.

La prima tappa è un giardino di impollinatori dietro il secondo tee box, un esempio di una mossa popolare tra i super attenti all’ambiente: convertire il 70 percento stimato della terra che non viene utilizzato in recinti di piante autoctone. Su ogni lato c’è un nido, uno con una famiglia di uccelli azzurri orientali e uno con rondini. Anche se dovrebbero essere nemici. Confinante con il giardino, Pavonetti ha sostituito l’erba con un prato bluegrass, il nascondiglio perfetto per mammiferi come conigli, cervi, coyote e volpi. Abbiamo sempre pensato che il golf fosse dannoso per la fauna selvatica, ma secondo queste prove non è proprio cosi.

Nel secolo scorso per mantenere i verdi ben curati, da parete a parete, i proprietari terrieri usavano una quantità straziante di sostanze chimiche. Ogni mattina si andava in giro e si raccoglieva uccelli morti che erano caduti dagli alberi. Ora le regole sono cambiate. Ma più di questo, comprendiamo meglio le conseguenze delle nostre azioni e gli organismi con cui conviviamo. La tutela ambientale è il secondo nome della maggior parte dei sovrintendenti. Ovviamente non possono sostituirsi a Madre Natura, ma visto che ci convivono è bene renderlo migliore. Secondo studi accademici, l’acqua piovana che entra in un campo da golf con zone umide lascia più pulita rispetto a quando è entrata. Grazie ai contorni delle buche, i campi da golf sono un circo di perimetri, molti con una diversità di habitat che si trova negli ostacoli d’acqua, nei boschi aspri o circostanti. Per molte comunità i campi da golf sono gli unici esempi rimasti di verde. Tuttavia c’è spazio per migliorare.

Il mito è che mantenere un campo da golf sostenibile richiede quantità esorbitanti di denaro e risorse. Sebbene Fairview benefici certamente di un sano flusso di cassa e di un patrocinio appassionato degli sforzi di Pavonetti, molti dei passi che ha intrapreso sono poco costosi e finiscono persino per risparmiare denaro.

Foto di Joshua Choate da Pixabay