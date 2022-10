AVM è da sempre una delle poche aziende all’avanguardia nella produzione di modem e ripetitori dalle performance elevate, per questo motivo non ci stupiamo di uno dei prodotti più recenti, l’AVM FRITZ!Repeater 1200 AX, un ripetitore compatibile con WiFi 6. Vediamolo nel dettaglio con la nostra recensione.

Estetica e Design

Il design e l’estetica restano pressoché invariati rispetto agli altri repeater della medesima azienda, interamente realizzato in plastica, il prodotto presenta una parte anteriore bianca lucida (che trattiene abbastanza le impronte e lo sporco), per poi virare su un grigio scuro opaco posteriormente. I materiali sono di ottima qualità, non abbiamo udito scricchiolii di alcun tipo, non è troppo robusto o resistente, ma è comunque una caratteristica che accomuna tutti i modelli anche di brand differenti.

Sulla superficie troviamo solamente un pulsante fisico, di colore rosso da premere per collegare il ripetitore al modem di casa. Data la piena compatibilità con la rete WiFi Mesh di AVM, sarà possibile collegare vari dispositivi della stessa azienda, andando difatti a creare un’unica rete locale.

Dimensionalmente parlando non si allontana da quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti raggiunge 80 x 80 x 37 millimetri (senza contare la spina), con un peso di circa 160 grammi. E’ un prodotto che può essere posizionato praticamente ovunque, senza ingombro, ed anche obiettivamente bello da vedere. I consumi, se interessati, sono estremamente ridotti, poiché oscillano tra un minimo di 4 watt, sino ad un massimo di 8,4 watt.

Specifiche, Prestazioni e FRITZ!OS

L’AVM FRITZ!Repeater 1200 AX si differenzia dagli altri modelli dello stesso brand per la compatibilità con il WiFi 6 dual band, una rete più rapida, stabile, potente ed in grado di gestire nel miglior modo numerose richieste d’accesso simultanee. La banda complessiva garantita è di 3000 Mbit/s, suddivisa tra i 2400 Mbit/s a 5GHz, ed i 600 Mbit/s a 2,4GHz.

La connessione al dispositivo può avvenire sia tramite la rete WiFi, che lo stesso va a creare, estendendo il segnale del router di casa, che tramite la porta LAN Gigabit posizionata nella parte inferiore. Tale tipologia di collegamento permette comunque di trasportare la funzione WiFi anche su dispositivi che di base non l’avrebbero, quali possono essere computer desktop, stampanti o sistemi multimediali, solamente per citarne alcuni.

Da non trascurare, inoltre, la possibilità di collegare fisicamente l’AVM FRITZ!Repeater 1200 AX al router di casa, sfruttando proprio la porta ethernet, fungendo da ponte LAN, invece che da vero e proprio ripetitore. Il prodotto è compatibile con tutti i router in commercio, la connessione wireless è altrettanto rapidissima, basterà premere il pulsante WPS sullo stesso, ed il gioco è fatto.

Le prestazioni sono indubbiamente di alta qualità, il segnale viene trasmesso a lunghe distanze senza perdita di potenza o di velocità generale. Può essere la perfetta soluzione per gli utenti che vivono in case su più piani, in quanto abbiamo notato un’ottima diffusione anche attraverso muri in cemento armato o similari. Inutile dire che il plus di tutti i dispositivi AVM sia rappresentato da FRITZ!OS, ovvero il sistema operativo installato all’interno.

Data la natura plug&play di un prodotto di questo tipo, nessuno avrebbe pensato di poter effettivamente personalizzare a tal punto l’esperienza generale. Collegandosi via app, o indirizzo IP, è infatti possibile scoprire quali sono i dispositivi collegati, impostare un canale radio, andare a creare una rete ospite a cui far collegare amici e parenti, tenere sotto controllo i consumi, limitare l’accesso a determinati indirizzi IP e molto altro ancora.

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX: conclusioni

1 di 3

In conclusione AVM FRITZ!Repeater 1200 AX è sicuramente uno dei migliori ripetitori wireless in circolazione, a partire dalla piena compatibilità con il WiFi 6 di ultima generazione. A questa si aggiungono dimensioni ultra-compatte, la facilità e semplicità d’utilizzo, nonché prestazioni da top di gamma, per chiudere il cerchio con la versatilità che solo il FRITZ!Os pare essere in grado di dare.

Il prezzo di vendita di 95 euro di listino è più che adeguato, anche se comunque presso i rivenditori di elettronica, o su Amazon, lo si può acquistare tranquillamente anche a 70 euro.