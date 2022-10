La NASA sembra aver individuato una data possibile per il prossimo tentativo di lancio della missione Artemis I. La prossima finestra disponibile per le operazioni è infatti prevista per lunedì 14 novembre.

Il 14 novembre avremo 69 minuti per il lancio della missione Artemis I

Abbiamo dunque una nuova data per il decollo del razzo Space Launch System (SLS) con a bordo la navicella Orion. Al momento il lancio del SLS è pianificato alle 00:07 EST (6.07 CET), quando inizierà la finestra di lancio di 69 minuti in cui le operazioni saranno possibili.

Si avvicina dunque il momento in cui finalmente, dopo due tentativi falliti e un uragano, partirà la missione Artemis I, un test di volo senza equipaggio per lanciare il razzo SLS e inviare Orion intorno alla Luna e far poi ritorno sulla Terra. Il test servirà per collaudare tutti i sistemi e le manovre prima dei voli con gli astronauti.

Il razzo SLS potrebbe essere sulla rampa già il 4 novembre

Le ispezioni e le analisi della scorsa settimana hanno confermato che non sono necessari grandi interventi per preparare il razzo e la navicella spaziale per il lancio, dopo il rollback dovuto all’uragano Ian.

Le squadre eseguiranno solo una manutenzione standard per riparare danni minori sul sistema di protezione termica e per ricaricare o sostituire le batterie del razzo. La NASA prevede di riportare il razzo sulla rampa di lancio già venerdì 4 novembre.

Ph. Credit: (NASA/Joel Kowsky)