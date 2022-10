Ilife Easine F100 è una lavapavimenti dal prezzo sicuramente conveniente, in vendita infatti a poco più di 200 euro, in grado comunque di garantire ottime performance generali, a partire dagli eccellenti materiali di costruzione. Scopriamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Ilife non è un brand conosciutissimo in Italia, ed a primo acchito potreste pensare trattarsi della classica cinesata economica e di bassa qualità, nulla di più sbagliato. Una volta estratto dalla confezione, il prodotto appare in tutta la sua bellezza; realizzato praticamente interamente in plastica, gode di materiali resistenti ed affidabili, che non hanno lasciato trasparire alcun scricchiolio.

1 di 1

Il montaggio è semplice, basta infatti inserire il manico, il quale presenta una impugnatura sufficientemente ergonomica, sebbene comunque potesse essere migliore, in quanto troppo sottile e dal facile scivolamento, sopratutto se utilizzato con mani bagnate. Un altro appunto lo dobbiamo fare nel sistema di aggancio, poco resistente e soprattutto dalla difficoltosa rimozione; sicuramente sotto questo punto di vista potevano lavorare di più.

Dimensionalmente parlando risulta essere più compatto del modello Bissell di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa, raggiunge 1170 x 280 x 250 millimetri, con un peso di 4,1 kg. E’ un prodotto facilmente maneggevole, dotato di una spazzola in grado di ruotare molto bene (fino a 270 gradi) e di facilitare la pulizia degli spazi più lontani e nascosti. Il peso relativamente ridotto rende più semplice l’utilizzo per un lungo periodo temporale, senza affaticare troppo il braccio. Il motore è posizionato nella parte bassa, tuttavia essendo abbastanza sottile non arreca fastidio, ciò che manca sono forse i LED sulla spazzola per vedere lo sporco e la polvere.

1 di 2

Sulla superficie sono posizionati pochi pulsanti, sull’impugnatura troviamo accensione/spegnimento e la variazione della modalità, appena dietro il tasto per l’erogazione dell’acqua, e sul corpo motore quello per la pulizia della spazzola.

Specifiche, Batteria e Prestazioni

1 di 2

L’Ilife Easine F100 è una scopa lavapavimenti con batteria integrata, ciò sta a significare che non dovrà essere collegata fisicamente ad una presa di corrente. La suddetta batteria è removibile, è un componente da 3000mAh, che garantisce circa 30 minuti di autonomia; la durata della pulizia è forse un filo più bassa di quanto avremmo sperato, o della media dei prodotti dello stesso tipo.

1 di 5

In confezione troviamo una comodissima base in plastica per il posizionamento verticale (e la ricarica), con a fianco anche gli slot necessari per gli eventuali accessori (assenti in confezione). Questa risulta esser stabile ed affidabile, una volta inserita nell’apposito alloggiamento non si sposterà nemmeno di un millimetro, né comunque rischierà di cadere.

La potenza nominale di 1500W è più che sufficiente per pulire le macchie più ostinate, non è particolarmente rumorosa, anche se ne sconsiglia l’utilizzo nelle ore serali. Sul piccolo schermo posizionato sulla testa del motore, si trovano tutte le informazioni di stato, come la carica residua e la modalità avviata (non è touchscreen), un plus la voce registrata che accompagna ogni nostra mossa o esigenza.

1 di 2

La spazzola ha funzione autopulente, raggiungibile mediante la pressione del tasto di cui vi parlavamo prima, presentando dimensioni in linea con le aspettative. Le prestazioni sono generalmente buone, non lascia aloni, pulisce in maniera perfetta ogni pavimento, parquet e simili, con ugelli perfettamente posizionati per l’emissione di acqua in quantitativi consoni alla richiesta.

1 di 7

Il sistema dual tank di Ilife Easine F100 segue la concorrenza, ovvero sono presenti due serbatoi distinti per acqua pulita e sporca. Il primo, da 600ml, posizionato nella parte alta del prodotto, nel quale inserire anche l’eventuale “detersivo”; il secondo, nella parte bassa, da 500ml. Ciò che manca è un divisore tra acqua e sporcizia, proprio perchè la Ilife Easine F100 funge anche da aspirapolvere, in contemporanea con la pulizia del pavimento, sarebbe stato utile avere un accessorio posizionato nel serbatoio, che separasse il solido dal liquido.

Ilife Easine F100: conclusioni

1 di 2

In conclusione Ilife Easine F100 è una lavapavimenti complessivamente molto interessante, sopratutto per il prezzo finale di vendita, che ricordiamo aggirarsi attorno ai 200 euro o poco più. Le prestazioni appaiono adeguate, con una buona ergonomia generale, maneggevolezza e peso del prodotto, nonché una rumorosità inferiore alla media.

Ciò che non convince tocca una autonomia migliorabile e sopratutto l’assenza di un separatore tra solido e liquido nella vaschetta dell’acqua sporca, a cui si aggiunge l’assenza dei LED sulla spazzola principale.