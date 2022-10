Con l’avvicinarsi della notte più paurosa e spaventosa dell’anno il 31 ottobre, moltissime app cambiano il proprio design per entrare a pieno nella festa. Cosi ha fatto anche Waze, l’app di navigazione, che proprio in questo periodo ha fatto approdare gli zombie al suo interno, per un’esperienza davvero unica nel suo genere. Per personalizzare al meglio l’app per Halloween, Waze si aggiorna e attiva una nuova esperienza di guida, inserendo nuovi alter ego e icone auto.

Per vivere in pieno questa esperienza con un’ambiente davvero spettrale, gli utenti possono impostare un nuovo “mood” e scegliere da che parte stare, o da parte degli zombie o da parte dei sopravvissuti. Per fare ciò basterà cliccare su “il mio waze” e selezionare “umori“. Inoltre è possibile scegliere il mezzo con cui affrontare questa esperienza e mettersi alla guida della Zombi-Mobile o della Fuga-Mobile.

Halloween, l’app di navigazione Waze cambia faccia per l’occasione

Per personalizzare la freccia del navigatore sempre in occasione di Halloween, basterà cliccare “Il mio Waze”, aprire le “Impostazioni”, selezionare “Visualizzazione mappa” e “Icona auto”. L’auto sostituisce la freccia di navigazione che mostra la nostra posizione sulla mappa. Ancora una volta, evita l’impulso di colpire i pedoni ed evita assolutamente di saltare fuori dall’auto per morderli.

La nuova esperienza di navigazione a tema Halloween è già disponibile per gli utenti di tutto il mondo. Le lingue di navigazione vocale supportate includono inglese, francese, spagnolo e portoghese. Per iniziare a usarlo, tocca “il mio Waze” nell’app e seleziona il banner guida con gli zombie. Google non dice per quanto tempo abbiamo accesso a questa esperienza unica, quindi ci conviene provarla per ridere finché possiamo. Idealmente, dovrebbe rimanere accessibile per un po’ dopo Halloween.

Immagine di Waze via Igizmo