Da quando il Covid-19 è apparso per la prima volta facendo preoccupare tutti noi, si è cominciato sempre a sentire che molte persone continuavano ad avere problemi a lungo termine dopo l’infezione, come la stanchezza cronica. Proprio a causa di questo molte persone hanno dovuto lasciare il lavoro o hanno dovuto affrontare in modo diverso la quotidianità.

Per molti esperti però questi sintomi sono già conosciuti e molto spesso sono riconducibili ad altre malattie e spesso possono confondere. Quindi possiamo affermare che sono gli stessi sintomi, ma con un virus diverso. La sindrome da stanchezza cronica e il Long Covid fanno entrambi parte di un gruppo molto più ampio di malattie che insorgono dopo un’infezione virale, o talvolta batterica. Anche mononucleosi, HIV, Lyme, Ebola, Sars e molte altre infezioni possono avere effetti altrettanto prolungati.

Covid-19, la sua ricerca potrebbe spiegare altri misteri medici della nostra epoca

Tuttavia gli esperti affermano che l’attenzione, i finanziamenti e la ricerca su queste malattie post-infettive sono stati storicamente limitati e spesso i pazienti hanno avuto i loro sintomi ridotti al minimo o respinti. Ovviamente lo svilupparsi del Covid-19 aveva cambiato del tutto le cose. Mentre milioni di persone in tutto il mondo vivevano già con malattie post-virali prima della pandemia, uno studio del 2021 ha rilevato che più della metà dei pazienti affetti da Covid ha riportato sintomi che durano più di sei mesi. Ciò significa che il numero dei potenziali pazienti è ampiamente cresciuto durante la pandemia. Questo aumento ha reso gli esperti increduli e li ha portati alla ricerca di risposte riguardo ad alcuni misteri medici ancora irrisolti.

Forse lo sforzo più notevole per comprendere a lungo il Covid è guidato dal National Institutes of Health degli Stati Uniti, che ha stanziato circa 1,15 miliardi di dollari per il progetto Researching Covid to Enhance Recovery. E una delle sue task force mira esplicitamente a tracciare le somiglianze tra il lungo Covid, la ME/CFS e altre condizioni post-virali. Durante la storia gli scienziati si sono concentrati sugli impatti più immediati di un virus piuttosto che sulla sua coda persistente. Ad esempio l’influenza del 1918 produsse quella che fu chiamata encefalite letargica, o “malattia del sonno“, e sintomi simili si manifestarono durante le influenze più lievi del 1957 e del 1963.

Stessi sintomi, ma virus differenti

Anche Sars, Ebola e altri focolai più recenti hanno portato a effetti duraturi, sebbene non con un numero di casi sufficientemente alto da stimolare uno studio approfondito. La ME/CFS è stata forse la diagnosi post-virale più comune negli ultimi decenni, con una stima pre-pandemica di circa 1,5 milioni di casi negli Stati Uniti. Tuttavia anche quei pazienti hanno avuto difficoltà a farsi ascoltare. Gli scienziati sono i primi ad ammettere quanto hanno ancora molto da imparare sulle malattie post-virali. È troppo presto per dire esattamente come potrebbero essere i trattamenti per la malattia post-virale. Forse più antivirali, o forse steroidi.

Gli anticorpi monoclonali sono un’altra opzione possibile, tra le tante. Smistare la scienza alla ricerca di soluzioni richiederà tempo e risorse, ha affermato. E i trattamenti probabilmente non saranno solo dipendenti dal virus ma anche specifici della persona. Tuttavia i ricercatori sembrano particolarmente entusiasti della possibilità che queste malattie post-virali possano essere previste, mitigate o addirittura prevenute prima dell’insorgenza grave. Potremmo prevedere con una precisione superiore al 95% chi si riprenderebbe o chi no. Tali informazioni potrebbero consentire ai medici di proteggere meglio o dare priorità alle popolazioni vulnerabili. Ma, ha aggiunto, ciò lascia ancora le domande più basilari su cosa stia causando queste malattie persistenti e cosa si può fare di più per aiutare i pazienti.

Foto di mohamed Hassan da Pixabay