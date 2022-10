Le anticipazioni degli scorsi giorni si sono rivelate vere. Poche ore fa, Apple ha presentato, a sorpresa, dei nuovi modelli di iPad e un nuovo modello di Apple TV 4K. I prodotti sono stati svelati tramite dei comunicati stampa. Cosa portano in campo, quanto costano e quando arrivano nei negozi? In questo articolo rispondiamo a tutti gli interrogativi.

Ben 3, i modelli di iPad che Apple ha deciso di svelare tramite comunicato stampa: iPad Pro 11″, iPad Pro 12.9″ e iPad di decima generazione. Tutti e tre i modelli hanno un target ben preciso. Ma non finisce qui, Apple ha voluto anche portare in campo un nuovissimo modello di Apple TV 4K. Scopriamo insieme tutti i dispositivi nel dettaglio.

iPad e non solo: tutte le novità svelate da Apple in queste ore

iPad Pro

La nuova generazione di iPad Pro è finalmente arrivata. Apple ha deciso di mantenere quasi tutto uguale alla generazione precedente. Stesso design, stesso display, stesse fotocamere. La novità principale è il chip interno. I pro, infatti, montano i performanti chip M2 che garantiscono performance nettamente superiori rispetto alla generazione precedente. Il chip accoppiato al nuovo iPadOS 16 rende i nuovi tablet professionali delle vere e proprie macchine da guerra sotto tutti i punti di vista. iPad Pro arriva con chip M2 arriva in 2 formati differenti, uno con display da 11 pollici e uno con display da 12,9 pollici. Le prenotazioni sono già aperte. Il debutto nei negozi è previsto per il 26 ottobre. Il prezzo di partenza è di 1069 euro per il modello da 11 pollici e di 1469 euro per il modello da 12,9 pollici.

iPad di decima generazione

iPad di decima generazione è decisamente la novità più interessante presentata da Apple nelle scorse ore. Il tablet “economico” cambia design dopo anni di modelli tutti uguali. La scocca è squadrata come quella dei modelli Pro, il display è un Liquid Retina da 10,9 pollici, il Touch ID è incorporato nel tasto di accensione. Ma non è tutto, sia la fotocamera frontale che la posteriore sono state migliorate e permettono di ottenere scatti di alta qualità. La porta diventa una USB-C e il chip all’interno è l’A14 Bionic (lo stesso di iPhone 12). Parliamo, quindi, di un modello “base” che tanto base non è. iPad di decima generazione è disponibile al preordine già da ora. La disponibilità nei negozi è prevista per il 26 ottobre. Il prezzo di partenza è di 589 euro.

Apple TV 4K

Apple ha anche deciso di svelare la nuova Apple TV 4K. Il design rimane lo stesso della generazione precedente. Al suo interno, però, è presente il chip A15 Bionic che garantisce performance mai viste prima e il supporto per il formato HDR10+. Apple TV 4K arriva in due versioni, una solo Wi-Fi e una Wi-Fi + Ethernet. I preordini sono già aperti. La disponibilità nei negozi è fissata per il 4 novembre. I prezzi sono di 169 euro per la variante Wi-Fi e di 189 euro per la variane Wi-Fi + Ethernet.

Ph. credit: Apple.com