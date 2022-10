NO BRAND COMPANY ha la soluzione giusta per chi non riesce a lasciare il proprio iPhone nemmeno per un secondo. E la soluzione si presenta grazie al lancio di una custodia che non è solo custodia, di una cover che non è solo cover, di un accessorio che non è solo accessorio.

Si tratta di una nuova custodia per smartphone – rimaniamo sull’uso di questo termine – che consente di posizionare il telefono in verticale ed effettuare in tutta comodità le videochiamate o, ancora, in orizzontale per guardare un film, un video, o semplicemente scorrere il web. Il tutto lo si può tranquillamente fare posizionando lo smartphone sul tavolo e farlo diventare una sorta di “quadro” dove all’interno la vita si svolge.

Se però sei un tipo anche molto dinamico o indossi pantaloni o giacche sprovvisti di tasche, puoi tranquillamente usufruire dei pratici buchi della linguetta di cui è provvista la cover e lo smartphone non cade mai. Non solo! Per i fanatici dei selfie, può rivelarsi un pratico espediente per uno scatto ben più comodo o un aiuto concreto quando si è durante una videochiamata.

La data di lancio ufficiale di questo accessorio multiuso è stata il 10/10/2022. Ed è già un successo irrinunciabile o un regalo in vista delle prossime festività natalizie. Adatto per iPhone 13, è disponibili in 5 colori alla modo. Inoltre, è possibile usufruire di uno sconto introduttivo di presentazione dell’accessorio del 20%, che porta quindi da 23,79 a 19,03 € il prezzo della custodia. Ma attenzione: solo fino al 1° novembre!