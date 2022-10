Teufel Boomster è un altoparlante bluetooth dalle prestazioni incredibili, in vendita ad un prezzo (la nuova generazione) di 369 euro, e caratterizzato da alcune specifiche gli permettono di distinguersi dalla massa: in primis la batteria integrata, nonché un’antenna lunghissima per la ricezione dei canali radio. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Di base il prodotto può essere facilmente trasportato ed utilizzato in mobilità, data la batteria ed una comoda maniglia superiore che ne facilita la presa, queste specifiche tuttavia contrastano con dimensioni e peso generosi. In particolare raggiunge 37 x 18 x 14,8 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 3,75kg; non può in nessun modo essere posizionato in uno zaino, ma se pensate di utilizzarlo per il campeggio, le grigliate, o anche a bordo piscina (data la certificazione IPX5), fa sicuramente al caso vostro.

Rispetto ad altri prodotti Teufel recensiti in passato, il Teufel Boomster è meno elegante, offre un’anima molto più sportiva ed alla mano, sebbene comunque i materiali scelti per la sua realizzazione siano ugualmente di grande qualità. La scocca di metallo è robusta e senza scricchiolii, con intelligenti inserti in gomma, ad esempio nella parte superiore, ad esempio per quando avete le mani bagnate. Nella parte anteriore la griglia, con rivestimento in tessuto, nasconde un piccolo schermo LED sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato più basiche (input, volume e simili). Il rivestimento opaco è sufficientemente oleofobico, ma è difficile da pulire, e l’accoppiata gomma+tessuto anteriore trattiene molta polvere.

Il sistema di controllo, come anticipato, è concentrato superiormente, il feedback aptico è discreto, avremmo preferito un clic fisico più marcato, in quanto spesso non sembra di aver premuto correttamente il pulsante. Nulla da dire in merito al quantitativo di pulsantistica, più che sufficiente per il controllo totale del dispositivo; in caso contrario, in confezione è incluso un comodissimo telecomando per l’utilizzo da remoto.

Hardware e Prestazioni

Il Teufel Boomster è un amplificatore di classe D completo, dotato infatti di due midrange da 65 millimetri in carta per la riproduzione del parlato e dei toni medi, un subwoofer frontfire da 110 millimetri per bassi precisi e profondi (regolabili dall’utente), due tweeter da 20 millimetri in tessuto per una migliore risoluzione e sfumatura del suono, per finire con la membrana passiva per suoni più bilanciati, il tutto corredato dalla tecnologia Dynamore, per il più ampio palcoscenico sonoro.

Un mix perfetto per una qualità audio di livello elevato, il focus caratteristico di Teufel lo risentiamo anche nel Boomster, poiché sono maggiormente enfatizzati i bassi, tuttavia la scelta di renderli personalizzabili, amplia ancora di più il range di utenti che ne potrebbero tratte beneficio. Lasciando l’equalizzatore a 0, infatti, i bassi non sono troppo invadenti, gli alti sono perfettamente definiti, senza distorsione del suono anche sui picchi sonori o con voci femminili. Nel complesso la resa è precisa, nitida e dettagliata, non potevamo sperare di meglio; stesso discorso per il volume massimo raggiungibile, davvero elevato, può soddisfare le richieste e le pretese anche all’aperto ed in aree particolarmente grandi.

La versatilità del Teufel Boomster la ritroviamo anche negli ingressi fisici e virtuali, nel primo caso parliamo di jack da 3,5mm (in ingresso), nel secondo invece troviamo ovviamente la connettività bluetooth (compatibilità con qualsiasi input), passando per la radio DAB+ e FM (grazie anche alla grande antenna posteriore), con una connessione sempre stabile e precisa. Da notare la compatibilità con il bluetooth multipoint, è possibile collegare due smartphone in contemporanea, e riprodurre i brani dagli uni o dagli altri, senza disconnetterli; discorso simile per il bluetooth true wireless stereo, il collegamento del Boomster e di un altro altoparlante alla stessa sorgente, in modo da gestire i canali destro e sinistro nella riproduzione del brano.

Non mancano, infine, la compatibilità con i principali assistenti vocali, quali sono Google Assistant e Amazon Alexa. La batteria è un componente da 7500mAh, può essere ricaricato sfruttando la porta dedicata posteriore, affiancata da una micro USB service (da utilizzare ad esempio per gli aggiornamenti), oppure una USB type-A, perfetta per la funzione di power bank, mediante la quale può ricaricare un altro dispositivo. L’autonomia generale è più che buona, tutto dipende chiaramente dal livello di volume impostato, ma in genere si può pensare di utilizzare il Boomster anche per più di 10 ore senza dover ricorrere ad una presa a muro (fino a 18 con volume medio).

Teufel Boomster: conclusioni

In conclusione Teufel Boomster è un altoparlante bluetooth davvero molto interessante, un prodotto potentissimo, utilizzabile senza problemi in mobilità, sia per la certificazione IPX5 che per la batteria dalla buona autonomia, con numerosi input, e comunque una qualità del suono sopraffina (sopratutto bassi potenti). Il prezzo, dati alla mano, appare essere più che bilanciato con la qualità complessiva.

Dall’altro lato della medaglia troviamo una portabilità limitata dalle dimensioni e dal peso complessivo del prodotto stesso.