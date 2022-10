La Boston University è riuscita a ricreare una versione ibrida del Covid-19. Gli esperimenti però hanno creato non poche polemiche, in quanto queste affermano che questa versione è stata resa più letale rispetto il virus originale. Il nuovo virus che trasporta la punta della variante Omicron, costruito collegando la proteina della punta da una versione del virus al virus SARS-CoV-2 originale, ha ucciso l’80% dei topi di laboratorio infettati da esso, rendendolo più grave della variante originale di Omicron.

Anche se risulta essere cosi pericoloso la versione ibrida non è più pericolosa della versione originale del virus che è apparso a Wuhan ormai 3 anni fa. Il team di scienziati ha creato il virus chimerico per studiare come le versioni omicron del virus, apparse per la prima volta nel 2021, eludono l’immunità accumulata contro i ceppi del passato e tuttavia causano un tasso più basso di infezioni gravi.

Covid-19, la versione ibrida e le sue polemiche

Dopo aver esposto i topi al virus chimerico o al virus omicron BA.1 presente in natura, i ricercatori hanno scoperto che la proteina spike mutata del virus Omicron gli permetteva di schivare l’immunità, ma che il picco mutato non era responsabile della produzione Omicron meno grave. Questo lavoro mostra che non è la proteina spike che guida la patogenicità di Omicron, ma invece altre proteine ​​virali. La determinazione di queste proteine ​​porterà a migliori strategie diagnostiche e di gestione della malattia. Sebbene la ricerca sia stata condotta correttamente in un laboratorio di biosicurezza di livello 3 e approvata da un comitato interno di revisione della biosicurezza e dalla Public Health Commission di Boston, la controversia è in corso sullo studio perché i ricercatori non hanno autorizzato il lavoro con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Inoltre gli scienziati non hanno divulgato se i loro esperimenti potessero creare un agente patogeno potenziato del potenziale pandemico. Per ottenere un finanziamento federale per la ricerca sui virus con potenziale pandemico, le proposte devono passare attraverso un processo di comitato, chiamato quadro P3CO, che valuta i pro e i contro del lavoro. Affinché un virus possa essere definito ePPP, ci si deve ragionevolmente aspettare che produca potenziali risultati di pandemia negli esseri umani. I topi utilizzati dai ricercatori per lo studio, tuttavia, potrebbero non essere sembrati loro un analogo abbastanza vicino.

In primo luogo, questa ricerca non è una ricerca sul guadagno di funzione, il che significa che non ha amplificato il ceppo del virus SARS-CoV-2 dello stato di Washington o lo ha reso più pericoloso. In effetti, questa ricerca ha reso il virus meno pericoloso. Il modello animale utilizzato era un particolare tipo di topo altamente suscettibile e dall’80 al 100 percento dei topi infetti soccombe alla malattia del ceppo originale, il cosiddetto ceppo Washington. Mentre Omicron provoca una malattia molto lieve in questi animali.

Foto di Thor Deichmann da Pixabay