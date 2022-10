Se spesso ogni estate ti ritrovi a chiederti se per caso c’è qualcosa in te che attrae più zanzare rispetto ad altri, è perché effettivamente si, c’è qualcosa. In realtà questa domanda è anche sempre stata presente tra gli esperti, ma di risposte non ce ne sono state. Un nuovo studio ha evidenziato come siano di fatto gli odori corporei i responsabili, qualcosa in realtà intuibile, ma adesso con basi scientifiche.

Ogni persona è sostanzialmente unica rispetto agli altri per tutte le variabili che ci possono essere. Tra queste c’è quello che si può definire come profilo olfattivo che non è altro che l’odore di una persona basata su composti chimici prodotti in base ai propri geni. Le zanzare sono più attirate dalle persone che rilasciano più acidi carbossilici e di fatto, una persona non può cambiare questo aspetto anche perché la pulizia non c’entra nulla.

Zanzare: il destino sfortunato di alcune persone

Gli acidi carbossilici sono dei composti comuni organici che il corpo umano producono nel sebo. Rispetto ad altri animali, l’uomo ne producono molto di più, ma anche tra di noi ci sono delle differenze. E se da un lato la pulizia del corpo aiuta a togliere parte di questo olio, una traccia rimane.

Le parole dei ricercatori dietro lo studio pubblicato su Cell: “La domanda sul perché alcune persone sono più attraenti per le zanzare di altre, è la domanda che tutti ti pongono. Mia madre, mia sorella, la gente per strada, i miei colleghi, tutti vogliono sapere. Questa proprietà di essere una calamita per le zanzare ti rimane con te per tutta la vita, che è una buona o una cattiva notizia, a seconda di chi sei”