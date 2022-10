Quando si parla di cancro, i trattamenti sono quasi esclusivamente invasivi perché si parla o di interventi chirurgici o di radiazioni. In questo caso, un nuovo studio ha usato una nuova tecnica per combattere il tumore al pancreas. Si parla di un dispositivo gelatinoso con dello iodio-131 radioattivo impiantato direttamente nel tumore, nello specifico le forme tumorali del pancreas.

Questo trattamento, per ora utilizzato nei topi in laboratorio, ha visto l’assorbimento delle radiazioni soltanto dal cancro mentre i tessuti ordinari hanno assorbito il dispositivo rimanente. Nei test è stato visto una eliminazione dei tumori con un successo dell’80%. Non si parla soltanto dei casi più comuni, ma anche delle forme più ostinate.

Un gel radioattivo per combattere il cancro

Le parole dei ricercatori: “Abbiamo fatto un’immersione profonda attraverso oltre 1100 trattamenti attraverso modelli preclinici e non abbiamo mai trovato risultati in cui i tumori si sono ridotti e sono scomparsi come il nostro. Quando il resto della letteratura dice che ciò che stiamo vedendo non accade, è allora che abbiamo capito di avere qualcosa di estremamente interessante. Non esiste un buon modo per curare il cancro al pancreas in questo momento.”

Di per sé il cancro al pancreas è una delle forme meno comuni che va a colpire soltanto il 3,2% della popolazione mondiale. Si tratta però anche tra i tumori più letali con una percentuale di mortalità molto alta. Questo trattamento presenta le potenzialmente per cambiare questa statistica, soprattutto grazie al metodo innovativo del gel che non prevede altri interventi successivi visto che il corpo assorbe tutto in totale sicurezza.