Siete fan dello smartphone entry level di Apple, iPhone SE? Allora questa notizia fa per voi. Stando a quanto riportato nelle scorse ore dal noto leaker Jon Prosser, il nuovo SE 4 avrà un design completamente rinnovato. Via il design di iPhone 8 usato per le ultime 2 generazioni. Per il prossimo modello l’ispirazione sarà iPhone XR.

Ebbene sì, pare che Apple sia finalmente pronta a far fare il grande salto ad iPhone SE. La quarta generazione avrà un design che si ispirerà completamente all’XR! É questo quanto detto nelle scorse ore da Jon Prosser in un suo video YouTube (con tanto di render).

iPhone SE 4: ecco come sarà il nuovo melafonino

Jon Prosser non è il primo a sostenere che il nuovo SE 4 avrà un design come quello di iPhone XR, molti analisti ne parlano da diverse settimane. Quelli rilasciati da Prosser nelle scorse ore, però, sono i primi render accurati del dispositivo. Da come si può notare, sembra di essere davanti ad un XR. Il dispositivo metterà da parte le bande nere e il tasto Home per lasciare spazio ad display borderless con notch e Face ID. La scocca non sarà squadrata come gli ultimi modelli, ma tondeggiante come i vecchi.

Prosser non si è sprecato ad elencare le caratteristiche tecniche del dispositivo. Probabilmente, su di queste ci sono ancora diversi dubbi a riguardo. Ricordiamo, infatti, che iPhone SE 4 non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2024. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: zelbo.nyc