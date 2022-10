Alcuni studi negli anni hanno affermato che la dieta mediterranea aveva il potenziale di ridurre la condizione di demenza. Secondo un nuovo studio, durato circa 20 anni, non ci sono prove che effettivamente succede. Lo studio svedese ha suggerito che la dieta mediterranea non è in grado di ridurre il rischio di sviluppare demenza. Precedenti studi sui benefici cognitivi della dieta mediterranea, definita come un piano alimentare ricco di nutrienti e sano, hanno ricevuto dei risultati contrastanti.

Anche due studi del 2019 non hanno trovato prove che la dieta mediterranea riduca il rischio di demenza o che la qualità della dieta influisca sul rischio di demenza. Il nuovo studio svedese getta ulteriori dubbi sui benefici della dieta a sostegno del cervello. Non hanno trovato alcuna associazione tra le abitudini alimentari convenzionali o l’adesione a una dieta mediterranea e la successiva incidenza di demenza.

Demenza, la dieta mediterranea riduce davvero il rischio di sviluppare tale condizione?

Detto questo, simile a molti studi precedenti, la ricerca si è basata su dati dietetici auto-riferiti dai partecipanti, che potrebbero non essere del tutto accurati e possono in qualche modo distorcere l’interpretazione dei risultati. Un ulteriore studio ha suggerito che le diete povere di grassi saturi proteggono dalle malattie cardiovascolari, cosi come la dieta greca, italiana e altre diete mediterranee. In teoria, proteggendosi dalle malattie cardiovascolari, la dieta mediterranea potrebbe ridurre indirettamente il rischio di demenza. Questo perché l’accumulo di placca nelle arterie, ictus, ipertensione, glicemia alta e diabete possono aumentare il rischio di demenza e mantenere una dieta sana può aiutare a ridurre il rischio di queste condizioni.

Il nuovo studio non ribalta completamente questa idea, ma ritiene che la sola dieta non sia abbastanza e non esercita alcuna influenza sulla funzione cognitiva. È più probabile che venga considerata come un fattore incorporato con vari altri, la cui somma può influenzare il corso della funzione cognitiva. Questi altri fattori includono l’esercizio fisico regolare; evitare di fumare; bere solo con moderazione; e tenendo sotto controllo la pressione sanguigna, hanno scritto. In particolare, l’evidenza suggerisce che un’attività fisica regolare e un controllo costante della pressione sanguigna sono protettivi contro il declino cognitivo e che questi fattori sono probabilmente più influenti della dieta.

Sulla base di queste informazioni, il team di ricerca ha “valutato” ogni partecipante in base a quanto rigorosamente si è attenuto alle raccomandazioni dietetiche svedesi standard o a una versione specifica della dieta mediterranea. Nei successivi 20 anni, a 1.943 persone, ovvero il 6,9% dei partecipanti, è stata diagnosticata una qualche forma di demenza. Queste diagnosi includevano le due forme più comuni di demenza: la demenza correlata al morbo di Alzheimer e la demenza vascolare, che deriva da uno scarso flusso sanguigno al cervello. I risultati hanno suggerito che i partecipanti che si attenevano a una dieta convenzionale o alla dieta mediterranea non avevano un’incidenza inferiore di alcun tipo di demenza rispetto ai partecipanti che non aderivano bene. Inoltre, non hanno trovato alcun legame tra la dieta e un marcatore specifico del morbo di Alzheimer, che hanno esaminato in circa 740 partecipanti con declino cognitivo.

Il modo migliore per testare l’effetto a lungo termine della dieta mediterranea sulla cognizione sarebbe condurre uno studio randomizzato controllato a lungo termine. In un tale studio, ai gruppi di partecipanti sarebbe stato chiesto di seguire programmi dietetici specifici, o addirittura dato tutto il cibo, per un lungo periodo di tempo e sarebbero stati monitorati per rilevare eventuali segni di demenza.

Foto di DanaTentis da Pixabay