Entro il 2030 sarà possibile prevedere tutti i nuovi casi di HIV dopo una serie di accordi per garantire la disponibilità di nuovi farmaci in tutta l’Inghilterra per porre fine alle disparità regionali. Le persone con HIV hanno accesso a forme iniettabili di cabotegravir e rilpivirina e quelle con infezioni resistenti ai farmaci potranno ricevere fostemsavir, che è stato approvato la scorsa settimana.

Questi nuovi trattamenti saranno disponibili in tutto il Regno Unito per circa 148.000 persone, ponendo fine all’incertezza per le persone con HIV nelle regioni in cui non sono sempre state sicure di ricevere i migliori trattamenti. Cosi il paese spera di diventare il primo a riuscire a sconfiggere questo virus. Il cabotegravir, che è sempre usato in combinazione con rilpivirina, è stato approvato per l’uso a gennaio e deve essere iniettato solo ogni due mesi, a differenza delle pillole che devono essere assunte tutti i giorni e possono perdere efficacia in modo permanente se si saltano le dosi.

Regno Unito, entro il 2030 sarà possibile non avere nessun caso di HIV

L’obiettivo del trattamento di questa condizione è quello di mantenere il numero di particelle virali nel sangue, noto come carica virale, così basso da non poter essere rilevato o trasmesso tra le persone. L’efficacia di questi farmaci per la malattia significa che non vi è alcun rischio che chiunque si sottoponga a cure coerenti possa trasmettere l’HIV. Ora vi è una reale possibilità di non contrarre nuove infezioni da HIV, grazie agli sforzi senza precedenti del personale del SSN e alla nostra capacità di mettere farmaci efficaci nelle mani delle persone che possono beneficio. Questo nuovo accordo nazionale insieme a test, diagnosi e supporto migliori stanno guidando la lotta del NHS contro il virus, fornendo a più persone le cure di cui hanno bisogno per fermarne la diffusione.

Enormi progressi sono stati compiuti nei decenni da quando l’HIV e l’AIDS sono stati identificati per la prima volta e l’anno scorso il numero di nuove diagnosi di HIV è sceso a 2.955. Tra il 2014 e il 2019, il numero di trasmissioni si è ridotto del 34%. Questo sembrerebbe essere dovuto a un trattamento migliore e un miglior accesso ai farmaci preventivi. Tuttavia, l’anno scorso il National Aids Trust ha avvertito che c’erano “disuguaglianze significative” nell’accesso alle cure per l’HIV, in particolare per le persone fuori Londra e le persone provenienti da ambienti neri africani e asiatici.

Il numero stimato di persone con HIV non diagnosticato è sceso da 5.560 nel 2019 a 4.660 nel 2020 e si stima che quasi il doppio delle persone non diagnosticate fuori Londra. Il numero di sieropositivi che non sono stati visitati per le cure era raddoppiato tra 4.980 e 6.960. Gli attivisti affermano che l’accesso al trattamento dell’HIV è stato migliore a Londra, dove vivono circa un terzo di tutte le persone con HIV.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay