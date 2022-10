Mozilla ha da poco rilasciato l’aggiornamento all’ultima versione del suo popolare browser. Si tratta di Firefox 106, un’edizione con molte nuove funzionalità davvero utili per gli utenti del browser Mozilla. Scopriamo dunque quali sono.

Il nuovo visualizzatore di PDF di Firefox 106

Con la nuova versione è in arrivo un visualizzatore di PDF che consentirà di apportare alcune modifiche di base ai PDF direttamente in Firefox. Tramite il browser sarà infatti possibile compilare moduli PDF e aggiungere la firma o dell annotazioni.

Di certo non è la stessa cosa di un programma dedicato, ma per fare piccole cose come firmare un documento, direttamente sul browser, è ottimo.

Arriva anche il riconoscimento del testo sul tuo Mac

Firefox 106 supporta anche il riconoscimento del testo di macOS. Questa funzione consente di copiare il testo dalle immagini ed ora è possibile farlo direttamente in Firefox senza dover scaricare prima l’immagine per estrarre il testo. Nello stesso pacchetto è compresa anche la funzione VoiceOver del Mac, che può leggere il testo dalle immagini ad alta voce.

Le nuove funzionalità da browser di Firefox 106

Tra le nuove funzioni del browser Mozilla vi è ora anche la modalità di navigazione privata alla barra delle applicazioni. Firefox 106 semplifica dunque anche l’accesso alla modalità di navigazione privata, di cui ora è possibile aggiungere un collegamento per avviare una sessione privata di Firefox sulla barra delle applicazioni di Windows.

Anche la sincronizzazione dei dati di navigazione tra i dispositivi è stata semplificata. Utilizzando Firefox sullo smartphone e sul computer, è infatti possibile ritrovare le schede aperte su altri dispositivi, nonché le schede chiuse di recente.

Photo by Rubaitul Azad on Unsplash