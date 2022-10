Nonostante iPhone 14 sia arrivato sul mercato solo poche settimane fa, già si inizia a parlare di iPhone 15 e delle sue possibili varianti. Ci sono grosse probabilità che Apple mandi in pensione la dicitura “Pro Max” per lasciare spazio ad una più pulita “Ultra”. iPhone 15 Ultra sarà il top di gamma e avrà caratteristiche esclusive, tra cui una scocca in titanio!

I rumors sui nuovi melafonini sono parecchi. Se su diversi aspetti ci sono ancora tanti dubbi, quello su cui tutti sono d’accordo è che non arriverà nessun nuovo Pro Max. Il prossimo top di gamma si chiamerà iPhone 15 Ultra. A ragione di ciò, questo non sarà semplicemente la versione ingrandita del Pro, ma avrà caratteristiche esclusive. Di che si tratterà?

iPhone 15 Ultra: non solo scocca in titanio

Si vocifera l’arrivo del titanio come scocca per gli iPhone da oramai diversi anni. L’anno prossimo potrebbe essere quello giusto. Per rendere onore al nuovo nome Ultra, Apple potrebbe decidere di vestire il nuovo melafonino “speciale” non più con una scocca in acciaio, ma con una scocca in resistente titanio. Tale materiale darà un senso di qualità ancora maggiore e, probabilmente, farà lievitare il prezzo del dispositivo. Il titanio, probabilmente, non sarà neanche l’unico dettaglio esclusivo del modello Ultra. É molto probabile che Apple introdurrà una serie di feature esclusive per questo dispositivo. Quali saranno, però, ancora non ci è dato saperlo.

É ancora presto per parlare di come sarà la prossima gamma di iPhone. Ad oggi, però, le voci sembrano puntare su 4 modelli ben precisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Sarà davvero così? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com