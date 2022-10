Alcune persone preferiscono le cose e zuccherate, e altre le cose meno zuccherate. Le persone che preferiscono gli alimenti più dolci possono avere un problema però sul lungo periodo. Un nuovo studio ha dimostrato, seppur in laboratorio, come la troppa assunzione dello zucchero finisce per effettivamente assuefare. Nello specifico, i neuroni dedicati ad attivarsi alla dolcezza legato al senso del gusto finiscono per diventare meno responsivi.

Zucchero: quando il corpo si abitua e ne chiede di più

Questo hanno scoperto i ricercatori: “Alcuni anni fa, uno studio ha dimostrato che la diminuzione dei livelli di zucchero nella dieta degli esseri umani ha portato le persone a percepire lo zucchero come più intenso. Ma come sta succedendo? Molti dei nostri articoli precedenti hanno scoperto che lo zucchero attenua il sapore dolce dei moscerini della frutta abbassando la reattività del nervo e riprogrammando le cellule del gusto, ma i moscerini sono ancora solo mosche. Volevo davvero capire se e come stesse accadendo nei mammiferi”.

L’esperimento per ora è stato eseguito in laboratorio su alcuni topi, due gruppi dove uno dei due aveva accesso a dell’acqua zuccherata. A tale gruppo è stato collegata un elettrodo per seguire il funzionamento del suddetto nervo. Mentre per tutti gli altri sapori il nervo non ha avuto problemi a reagire, per lo zucchero c’è stata una riduzione dell’attività del 50%. Una scoperta notevole e per certi veri allarmante, ma non è finita qui. Dopo una periodo di quattro settimane senza più l’acqua zuccherata è stata ripristinata la risposta anche al dolce. Ora bisogna capire quando differenza c’è con le persone.