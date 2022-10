Misurando i campi elettrici vicino a delle api brulicanti, i ricercatori hanno suggerito che gli insetti sono in grado di produrre la stessa elettricità atmosferica di un temporale. Questo tipo di elettricità aiuta a modellare gli eventi meteorologici, aiuta gli insetti a trovare cibo e solleva i ragni in aria per migrare su grandi distanze. Questa nuova ricerca dimostra che anche gli esseri viventi hanno un proprio impatto sull’elettricità atmosferica.

Finora i ricercatori hanno da sempre esaminato il modo in cui la fisica ha influenzato la biologia, ma a un certo punto si sono resi conto che la biologia potrebbe anche influenzare la fisica. Lo studio è interessato soprattutto a come diversi organismi utilizzano i campi elettrici statici che sono praticamente ovunque nell’ambiente.

Elettricità atmosferica, gli insetti sono in grado di produrla e influenzarla

Come con la maggior parte delle creature viventi, le api portano una carica elettrica innata. Avendo scoperto che gli sciami di alveari di api cambiano l’elettricità atmosferica da 100 a 1.000 volt al metro, aumentando la forza del campo elettrico normalmente sperimentata a livello del suolo, il team ha sviluppato un modello in grado di prevedere l’influenza di altre specie di insetti. Il modo in cui questi insetti influenzano l’elettricità atmosferica dipende esclusivamente dalla loro densità e dimensioni.

Hanno anche calcolato l’influenza delle locuste sull’elettricità atmosferica, mentre le locuste sciamano su scala biblica, misurando 460 miglia quadrate con 80 milioni di locuste in meno di un miglio quadrato; la loro influenza è probabilmente molto maggiore delle api. Solo di recente abbiamo scoperto che la biologia e i campi elettrici statici sono intimamente collegati e che ci sono molti collegamenti insospettati che possono esistere su diverse scale spaziali, che vanno dai microbi nel suolo e dalle interazioni pianta-impollinatore agli sciami di insetti e forse al circuito elettrico globale.

L’interdisciplinarietà è preziosa qui: la carica elettrica può sembrare che viva esclusivamente nella fisica, ma è importante sapere quanto l’intero mondo naturale è consapevole dell’elettricità nell’atmosfera.

Foto di PollyDot da Pixabay