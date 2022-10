Da oltre due anni le restrizioni, il distanziamento e la mascherina hanno tenuto lontano l’influenza e altri virus, visto che eravamo già occupati a combattere con il terribile Covid-19. Tuttavia è probabile che in questo inverno sia diverso. Con nessuna restrizione e viaggiare e socializzare in pieno svolgimento, in questo inverno i casi di Covid-19 potrebbero aumentare e dovranno scontrarsi con una stagione influenzale in ripresa.

Oltre a queste due condizioni potrebbe aggiungersi un terzo virus patogeno, ossia il virus respiratorio sicinziale. I casi di influenza hanno iniziato a crescere prima del solito e si prevede che aumenteranno nelle prossime settimane. I bambini infettati da RSV, che ha sintomi simili a influenza e Covid, rinovirus ed enterovirus stanno già mettendo a dura prova gli ospedali pediatrici di diversi stati.

Covid-19, arriva la tripledemia insieme all’influenza e altri virus

È probabile che la maggior parte dei casi di Covid, influenza e RSV siano lievi, ma insieme potrebbero far ammalare milioni di persone in tutto il mondo, hanno avvertito gli esperti di salute pubblica. I vaccini per Covid e influenza, sebbene non prevengano l’infezione, offrono comunque la migliore protezione contro malattie gravi e morte. Hanno esortato tutti, e soprattutto quelli ad alto rischio, a fare i vaccini il prima possibile. Gli anziani, le persone immunocompromesse e le donne in gravidanza sono i più a rischio e i bambini piccoli sono altamente suscettibili all’influenza e all’RSV.

Molti bambini infetti si ammalano gravemente perché hanno poca immunità, o perché è diminuita o perché non sono stati esposti a questi virus prima della pandemia. Quest’ultima condizione provoca circa 14.000 decessi tra gli adulti di età pari o superiore a 65 anni e fino a 300 decessi tra i bambini sotto i 5 anni ogni anno. Non è disponibile alcun vaccino, ma almeno due candidati sono in fase avanzata di sperimentazione clinica e sembrano essere altamente efficaci negli anziani. Pfizer sta anche sviluppando un farmaco antivirale. I casi di coronavirus sono bassi, ma stanno iniziando ad aumentare in alcune parti del Paese.

I vaccini sembrerebbero essere ancora una volta la soluzione

Diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania e Gran Bretagna, stanno registrando un aumento dei ricoveri e dei decessi, spingendo gli esperti a temere che gli Stati Uniti seguiranno l’esempio, come ha fatto con le ondate precedenti. Alcune delle nuove varianti o sotto varianti del Covid-19 stanno prendendo sempre più piede e sono in grado di evitare l’immunità. Proprio per questo le persone deboli ed immunodepresse comunque saranno sempre in pericolo, anche se hanno effettuato tutto il ciclo di vaccinazione. Gli esperti di salute pubblica sono particolarmente preoccupati per una costellazione di varianti di Omicron che sembrano evitare l’immunità dai vaccini e persino da infezioni recenti meglio delle varianti precedenti. Gli ultimi vaccini di richiamo prodotti da Pfizer e Moderna sono stati progettati per le varianti che hanno dominato questa estate, ma non per queste nuove varianti.

Si sono registrati i tassi elevati sia di Covid che di influenza nella prima metà di quest’anno. I tassi di influenza tra i bambini erano più alti rispetto alla pandemia influenzale del 2009 e i bambini erano in media più malati rispetto agli anni precedenti. L’influenza inizia in genere a manifestarsi in ottobre e dura fino a marzo, con un picco tra dicembre e febbraio. Tuttavia in alcuni paesi, la stagione di quest’anno è già in corso. Come i vaccini Covid, il vaccino antinfluenzale potrebbe non corrispondere perfettamente alla variante circolante, ma anche così dimezza all’incirca il rischio di ricovero sia nei bambini che negli adulti.

Foto di Myriams-Fotos da Pixabay