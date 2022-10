Cecotec Cumbia Power Espresso 20 Barista Aromax, un nome lunghissimo per descrivere una macchina per il caffè con macinacaffè integrato, con un fortissimo occhio al design, molto curato e preciso, ma anche alla prestazioni che saranno in grado di soddisfare gli utenti più esigenti. Vediamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto è grande, ma non particolarmente ingombrante in confronto ai modelli dei brand concorrenti, raggiunge 39 x 53,7 x 41 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 10,3 kg. Realizzato prevalentemente in alluminio, presenta materiali di ottima qualità, che conferiscono una solidità ed affidabilità ammirevoli, con un’occhio all’eleganza ed al design. A prima vista appare come una macchina professionale, che si avvicina al passato, senza trascurare la tecnologia più recente. La finitura è bella da vedere, non trattiene troppo le impronte, e per questo è anche facile da pulire.

Nella parte frontale troviamo tutti i pulsanti fisici, con circolo LED, per il controllo del prodotto, al cui centro spicca chiaramente il barometro che fungerà da strumento per comprendere il giusto livello di macinatura. L’obiettivo, infatti, sarà quello di restare sempre nel range centrale, riuscendo così ad estrapolare il miglior caffè liquido, dai chicchi inseriti nel contenitore superiore. La regolazione della macinatura avviene ruotando la ghiera posta sul lato sinistro, un’azione non semplicissima, dato il posizionamento non proprio comodo, ma comunque accessibile a tutti.

Gli altri pulsanti permettono di scegliere il quantitativo di caffè (singolo o doppio), oppure attivare il vaporizzatore orientabile con canale dell’acqua per infusi, il quale presenta una ghiera di intensità sul lato destro della macchina. Non manca un piccolo LED, a fianco del pulsante di accensione, che certifica la possibilità di avviare la macinazione del caffè in chicchi.

Hardware e Prestazioni

Una volta estratta dalla confezione, scopriamo che la Cecotec Cumbia Power Espresso 20 Barista Aromax è composta da varie parti. In primis il serbatoio per il caffè, un piccolo contenitore in plastica, con coperchio con chiusura ermetica, in grado di contenere fino a 250 grammi di prodotto. I materiali utilizzati sono leggeri e poco resistenti, ma non abbiamo mai avuto problemi nella macinatura del caffè, i chicchi non si sono mai incastrati, ed anche la chiusura ermetica non ha mai disperso l’aroma nell’ambiente.

Sono ben 15 i livelli di macinatura tra cui è possibile scegliere, in modo da adattare l’azione il più possibile all’esigenza del consumatore, con la regolazione di cui vi abbiamo appena parlato. La buona riuscita del caffè dipende dalla pressione (è presente una pompa ForceAroma da 20 bar), perfettamente mostrata dal barometro analogico posto al centro della parte frontale.

Spostando l’attenzione appena sotto troviamo sulla parte sinistra il macinacaffè vero e proprio, al quale appoggiare il braccio portafiltri, l’erogazione avviene a pressione, senza dispersione o perdita di macinato. E’ un meccanismo sorprendentemente preciso ed affidabile, a dispetto ad esempio di quanto avevamo testato con il prodotto di casa Ariete.

La potenza massima di 2900W, con i due sistemi di riscaldamento rapido mediante ThermoBlock, riescono a garantire una temperatura del caffè, o dell’acqua calda, sempre adeguata per la fruizione in pochi minuti, non essendo mai tiepido. Molto comodo il braccio porta-filtri con due uscite, per offrire difatti la preparazione di due caffè in contemporanea, e la possibilità di regolare manualmente il quantitativo di caffè erogato. Per questo sarà necessario mettere in atto una combinazione di tasti, si legge sul manuale, riuscendo difatti a cucirsi l’erogazione secondo le proprie abitudini.

La Cecotec Cumbia Power Espresso 20 Barista Aromax è indubbiamene versatile, sia per la possibilità di ottenere caffè macinato, grazie al macinacaffè incluso in confezione, che proprio per la presenza di vaporizzatore (il cui funzionamento rasenta la perfezione), impreziosita dal condotto per l’emissione dell’acqua calda. In questo modo lo stesso prodotto può essere utilizzato per infusi o tè, senza dover acquistare un bollitore o dispositivi simili.

Il cassetto per i residui è estraibile e facilmente lavabile, sia a mano che in lavastoviglie; stupiscono, infine, le dimensioni del serbatoio d’acqua, uno dei più grandi che abbiamo mai visto, data la capacità complessiva pari a ben 2,4 litri. L’ultima chicca è rappresentata dalla parte superiore, il cosiddetto vassoio riscalda-tazze, perfetto per avere rapidamente la tazza calda e pronta per accogliere la bevanda selezionata.

Cecotec Cumbia Power Espresso 20 Barista Aromax: conclusioni

In conclusione Cecotec Cumbia Power Espresso 20 Barista Aromax è una eccellente macchina da caffè con macinacaffè integrato per svariati motivi: in primis l’estetica ed i materiali costruttivi, di ottimo livello generale, ma anche per la sua estrema versatilità. Con un unico prodotto sarà possibile ottenere caffè espresso di buon livello, vaporizzatore e acqua calda per le proprie tisane o infusi. Cosa volere di più?

Il prezzo di listino di 389 euro, la potete acquistare qui, pare essere più che adeguato per le performance offerte, è un dispositivo che tutti dovrebbero avere presso la propria abitazione, la resa è eccellente, anche se richiede un po’ di pratica riuscire a trovare il giusto grado di macinatura per raggiungere la pressione adeguata.