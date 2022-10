Una tossina che è in grado di far venire il vomito ai maiali potrebbe essere la chiave del mistero secolare delle origini di un meteorite marziano e la possibile identità della persona che ha fatto questa scoperta. Nel 1931, una pietra insolita conservata nella collezione geologica della Purdue University, fu identificata come un esempio incontaminato di meteorite, un pezzo di roccia spaziale esploso dalla superficie di Marte milioni di anni fa prima di essere trascinato nell’atmosfera terrestre.

Tuttavia come e quando questa roccia abbia preso parte a questa collezione non è stato chiaro per più di 90 anni. Una potenziale storia dell’origine è che nel 1935 uno studente di colore lo vide atterrare nel fondo di uno stagno dove stava pescando. Lo recuperò dal fango e lo donò all’università. Ora, un team di investigatori scientifici ha utilizzato tecniche di analisi all’avanguardia e ricerche d’archivio per raccogliere prove sufficienti per suggerire che questa storia è vera, che è accaduta nel 1919 o nel 1927 e che uno dei soli quattro uomini di colore potrebbe essere il studente che ha trovato Lafayette.

Scienza, rivelato il mistero secolare del meteorite alieno

Cercare di svelare il mistero è iniziato nel 2019 quando un gruppo di ricercatori ha frantumato un pezzo di questa roccia e hanno utilizzato una sofisticata spettrometria di massa per analizzarne la composizione. Il team stava cercando di scoprire nuovi dettagli sulla presenza di molecole organiche conservate a Lafayette, prove che potrebbero aiutarci a saperne di più sulla possibilità della vita su Marte. Tra le migliaia di metaboliti rivelati dall’analisi, il team ne ha notato uno insolitamente legato alla terra: il deossinivalenolo o DON. DON è una “vomitossina” che si trova in F. graminearum, un fungo che contamina i raccolti di grano come mais, grano e avena. Questa provoca malattie sia negli esseri umani che negli animali, con i maiali che sono maggiormente colpiti.

Hanno suggerito che la polvere dei raccolti nei terreni agricoli vicini avrebbe potuto trasportare DON nei corsi d’acqua circostanti e che Lafayette potrebbe essere stata contaminata da essa quando il meteorite è atterrato in uno stagno. Il team si è rivolto ai ricercatori del Dipartimento di Agraria e del Dipartimento di Botanica e Patologia Vegetale della Purdue University per saperne di più sulla prevalenza storica del fungo nella contea di Tippecano e nell’Indiana, dove si trova Purdue. I risultati hanno suggerito che che ha causato un calo del 10-15% della resa dei raccolti nel 1919 e un altro calo meno pronunciato nel 1927, la prevalenza più alta nei 20 anni prima del 1931, quando è stato identificato il meteorite. Con una maggiore prevalenza del fungo aumenta la probabilità che venga trasportato oltre i confini dei terreni agricoli.

Comprendere al meglio Marte

L’analisi degli avvistamenti dei meteoriti nello stesso periodo hanno fornito ulteriori potenziali indizi sui tempi dell’atterraggio di Lafayette. I meteoriti si riscaldano mentre scendono attraverso l’atmosfera terrestre, provocando una brillante striscia di fuoco nel cielo. Gli archivisti dell’università hanno esaminato gli annuari di quel periodo di tempo per trovare i possibili studenti che hanno fatto la secolare scoperta. Julius Lee Morgan e Clinton Edward Shaw, della classe del 1921, e Hermanze Edwin Fauntleroy, della classe del 1922, furono iscritti alla Purdue nel 1919. Un quarto uomo, Clyde Silance, studiava alla Purdue nel 1927. I ricercatori concludono che è possibile che uno di questi uomini abbia trovato Lafayette, come suggerito dalla storia delle origini di Nininger del 1935.

Lafayette è un campione di meteorite davvero bellissimo, che ci ha insegnato molto su Marte attraverso ricerche precedenti. Parte di ciò che l’ha reso così prezioso è che è straordinariamente ben conservato, il che significa che deve essere stato recuperato rapidamente dopo l’atterraggio, come suggerito dalla storia delle origini di Lafayette. I meteoriti che sono rimasti fuori dagli elementi per un periodo di tempo significativo hanno i loro strati superiori si sono esauriti, riducendo il loro valore di ricerca mentre raccolgono contaminanti terrestri.

Queste nuove osservazioni ci hanno aiutato a dimostrare che la storia delle origini di Lafayette è plausibile. Speriamo che questo accenda ulteriori ricerche storiche, in modo che un giorno possiamo dare credito a chi ha scoperto Lafayette.

Foto di Willgard Krause da Pixabay