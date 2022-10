WhatsApp è inarrestabile. Dopo aver introdotto una marea di novità in queste settimane, non accenna a fermarsi. Molto presto, arriveranno in campo due novità che potrebbero fare comodo a chiunque. Una riguarda i gruppi, l’altra riguarda i messaggi inoltrati. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Entrambe le funzioni di cui vi parliamo in questo articolo sono state scovate nelle beta di WhatsApp da WABetaInfo. In particolare, nelle ultime versioni Desktop e Android. Chi sono i fortunati che possono provare le novità in anteprima?

WhatsApp: le novità in arrivo nel dettaglio

WhatsApp continua a manifestare un grosso interesse per i gruppi. Con l’aumento del numero massimo di partecipanti, in arrivo nelle prossime settimane, sarà sempre più difficile capire chi scrive all’interno della chat. A ragione di ciò, presto l’azienda porterà in campo una funzione in grado di mostrare le foto profilo dei partecipanti all’interno delle chat di gruppo. Queste, affiancheranno i messaggi e permetteranno sempre di capire chi è colui che sta scrivendo! Oltre a questa, un’altra novità interessante sta per arrivare per quanto riguarda i messaggi inoltrati. Molto presto sarà possibile inoltrare i messaggi con didascalia, non solo foto, in maniera più comoda. Che significa? Quando si inoltrerà un messaggio con didascalia (foto, video, documento, ecc.) si avrà la possibilità di scegliere se includere la didascalia, se modificarla, o se rimuoverla direttamente! Una piccola novità che sicuramente servirà a molti.

Come abbiamo già detto, entrambe le funzioni sono state scovate nelle versioni beta di WhatsApp. Se quella riguardante i gruppi, però, risulta essere ancora in fase di sviluppo e non disponibile per nessuno, lo stesso non si può dire per quella riguardante i messaggi inoltrati. Una cerchia ristretta di beta tester, infatti, ha già la possibilità di utilizzare tale novità fin da subito. Quando arriveranno, però, per tutti? Se tutto andrà per il verso giusto, entro le prossime settimane dovrebbero comparire entrambe nelle versioni al pubblico. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.