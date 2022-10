Ci sono molti modi per perdere il peso in eccesso, così come ci sono molti modi invece per impedire l’aumento stesso. Apparentemente, a seguito di una recente scoperta, è stato visto come la sabbia può essere uno di questo. Si tratta di una semplificazione, non di olio di serpente, ma un qualcosa che potrebbe aiutare a combattere l’obesità. Si parla nello specifico delle particelle porose di silice che si possono ricavare dalla sabbia purificata.

Lo studio è ancora a uno stato primordiale anche perché per ora si parla di simulazioni fatte in laboratorio. È stato visto come introdurre la suddetta silice di una simulazione dell’intestino umano, sotto più forme e dimensioni, può portare alla riduzione dell’aumento del peso corporeo in seguito a un pasto pesante. Il processo prevede che le particelle in questione vadano a impedire l’assorbimento dei nutrienti.

Obesità: silice e intestino umano

Questo approccio non è esattamente nuovo. Già nel 2014 è stato visto come nei topi la presenza delle stesse particelle nell’intestino porta ad accumulo minore di grasso rispetto agli esemplari di controllo. Più avanti, nel 2020, una piccolo studio su 10 individui con obesità hanno visto i propri valori migliori, perlomeno il glucosio e colesterolo nel sangue. Aspetto anche più importante, non sono sembrati esserci effetti collaterali.

Nonostante la presenza di questi studi, si conosce poco su questo meccanismo. Detto questo, c’è già una strada aperta che potrebbe portare in futuro un nuovo modo di combattere l’obesità. Ovviamente sarà sempre un qualcosa di complementare a una dieta sana e più attività fisica e non un trattamento miracoloso da usare quando si vuole.