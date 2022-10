Siamo abituati ad usare WhatsApp per parlare con chiunque praticamente ogni giorno. Tenere al sicuro il proprio account e le informazioni contenute in esso è fondamentale per non incappare in spiacevoli conseguenze. Le truffe ruba dati, sopratutto sul social di Zuckerberg, sono dietro l’angolo. A ragione di ciò, l’azienda ha deciso che presto porterà in campo una sezione dedicata a rendere più sicuro il proprio account. Scopriamo di che si tratta.

Non si è mai troppo prudenti. Stando a quanto scovato da WABetaInfo nei codici dell’ultima beta di WhatsApp per dispositivi Android, l’azienda sta lavorando ad una nuova sezione chiamata “Proteggi il tuo account“. Lo scopo della sezione sarà quello di invogliare gli utenti a rendere, appunto, il proprio account più sicuro. Ecco in che modo.

WhatsApp: in che consiste la sezione “Proteggi il tuo account”?

Grazie alla sezione “Proteggi il tuo account”, WhatsApp sarà in grado di avvisare gli utenti che non lo hanno già fatto della possibilità di attivare l’autenticazione a due fattori per aggiungere un grado di sicurezza in più al proprio account. Attenzione, la sezione non avrà lo scopo di obbligare l’attivazione, gli utenti potranno scegliere autonomamente se impostare il sistema o meno facendo tap sul tasto di preferenza.

Come molti di voi già sanno, l’autenticazione a due fattori permette di impostare un pin personale da inserire in aggiunta al codice a sei cifre nel corso del processo di attivazione dell’account. Tale sistema aumenta notevolmente la sicurezza ed è consigliabile a tutti. L’autenticazione a due fattori può essere attivata fin da ora tramite le impostazioni dell’app. La sezione “Proteggi il tuo account”, invece, arriverà in campo nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.