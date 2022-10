Ninja Foodi Max è un prodotto che potremmo quasi definire rivoluzionario, per la sua capacità di convogliare due funzioni, quali griglia e friggitrice ad aria, in una sola unità. In vendita ad un prezzo di listino di poco inferiore ai 300 euro, promette performance di ottimo livello. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto appare sin da subito elegante e ben realizzato, realizzato prevalentemente in metallo, presenta materiali di ottima qualità che lo rendono robusto ed affidabile, con un design accattivante e moderno. Il form factor è leggermente allungato, con un camino centrale che ricorda i barbecue tradizionali (dal quale non esce fumo però), con un’apertura classica a libro (ma sull’asse verticale), facilita da una maniglia in metallo che corre su tutta la superficie superiore in lunghezza.

Le dimensioni non sono eccessive, la Ninja Foodi Max raggiunge 27 x 39 x 41 centimetri, con un peso importante, circa 10,18 kg. Si può posizionare senza troppi problemi anche in una cucina moderna, essendo un valido elemento di design, solamente le parti opache con colorazione scura attraggono purtroppo molto la polvere.

Sulla superficie non troviamo pulsanti fisici, l’intero sistema di controllo è relegato ad una ampio display IPS LCD a colori orizzontale, che copre tutta la parte bassa del dispositivo. Il rischio è di sporcarlo facilmente, però siamo rimasti più che soddisfatti dalla resa, gli input vengono recepiti rapidamente, e non è richiesta una eccessiva pressione.

Sul lato destro, inoltre, troviamo una piccola chicca, l’alloggiamento per il termometro digitale; avete capito bene, il prodotto integra un termometro che può essere utilizzato per controllare digitalmente la temperatura delle pietanze in cottura. Un plus non da poco che facilita di molto l’utilizzo, rendendolo alla portata anche degli utenti meno esperti, e non lasciando dubbi sulla buona riuscita delle ricette, in quanto sarà lo stesso termometro a consigliare il termine della cottura, in relazione al grado selezionato in fase di avvio del programma.

Hardware e Prestazioni

La Ninja Foodi Max è una griglia e friggitrice ad aria, una combinazione che funziona e convince in termini di performance e di resa finale. In confezione troviamo tre accessori fondamentali che permettono di fruire pienamente dei 6 programmi di cottura: frittura ad aria, riscaldamento, essiccatore, griglia, arrosto o al forno.

La più importante è la cosiddetta pentola di cottura con rivestimento in ceramica, il componente che deve essere sempre posizionato all’interno del prodotto, nella parte bassa, sul quale si raccolgono gli eventuali grassi, ma che allo stesso tempo può essere utilizzato come contenitore per la cottura al forno. Con un inserimento ad incastro poi potranno essere sfruttati gli altri due accessori: cestino per frittura e piastra per grill, entrambi con rivestimento in ceramica.

Sono entrambe giustamente forate, proprio per favorire il ricircolo dell’aria e la caduta dei grassi nella placca inferiore, e generalmente di ottima qualità, i materiali sono robusti e resistenti (sopratutto della piastra). La cottura alla griglia è facilitata dalla tecnologia Cyclonic Air, in modo da non essere costretti a girare continuamente i cibi in cottura, grazie alla presenza di una ventola che permette all’aria di circolare liberamente. La temperatura massima di 260 gradi è più che sufficiente per qualsiasi pietanza, la piastra offre una buona antiaderenza, mentre le sue dimensioni (di 740 centimetri quadrati) sono più che sufficienti per ospitare fino a 6 hamburger. Il plus, oltre alla presenza della sonda digitale, è sicuramente la totale assenza di fumo, così è possibile ottenere il gusto del barbecue, anche all’interno della propria abitazione. La regolazione della temperatura è immediata e precisa, comodissima la presenza della sonda, o comunque la scelta del tipo di cottura, tra bassa, media o alta.

Stesso discorso per quanto riguarda la frittura ad aria, grazie al cestello da 3,8 litri sarà possibile “friggere” tutti gli alimenti, con il 75% di grassi in meno, ottenendo in egual misura un cibo croccante, ma salutare. La temperatura massima è più che adeguata per le richieste dei consumatori, mentre la resa è allineata con le più famose air fryer di Philips. Le restanti modalità di cottura, tra cui al forno, arrosto o essiccatore (senza dimenticarsi del riscaldamento), raggiungono al massimo una temperatura di 210 gradi, che a prima vista potrebbe apparire insufficiente, ma vi possiamo assicurare non esserlo. La capienza di 5,7 litri è perfetta per cuocere anche per 3-4 persone, la potenza di 2460W e la caratteristica conformazione, vanno a creare una camera di calore che permette di godere di cottura uniforme, anche ad una temperatura inferiore.

Nella parte interna del coperchio troviamo al centro l’elemento riscaldante, protetto da un paraschizzi removibile, tutte le componenti sono lavabili (non il corpo macchina ovviamente) anche in lavastoviglie. In confezione si trova un comodo ricettario, ed uno spazzolino per grattare letteralmente l’eventuale residuo di grasso. Molto comoda, infine, la funzione di pre-riscaldamento, in soli 3 minuti (massimi), il prodotto raggiungerà la temperatura desiderata, invitandovi, con una scritta ed un cicalino, ad aggiungere il cibo da cuocere.

Ninja Foodi Max: conclusioni

In conclusione Ninja Foodi Max è un prodotto rivoluzionario sotto molteplici punti vista, in primis per la sua versatilità, le 6 funzioni di cottura offrono una resa di ottimo livello, con precisione chirurgica, sia grazie alla semplice regolazione della temperatura, che alla presenza della sonda digitale. L’estetica ed il design sono gli altri punti di forza di un dispositivo che non sfigurerà nemmeno nelle cucine più moderne.

Il prezzo a prima vista potrebbe apparire elevato, ma vi possiamo assicurare essere più che adeguato per le performance finali, se amate il barbecue e non avete il giardino, la Ninja Foodi Max non potrà mancare assolutamente nelle vostre abitazioni.