A tutti gli utenti WhatsApp è capitato almeno una volta di dover messaggiare sé stessi. Pur sembrando un’operazione banale, in molti casi, inviare messaggi all’interno della propria chat può essere molto utile. Se fino ad ora, però, messaggiare sé stessi su WhatsApp è stato tutt’altro che intuitivo, presto, le cose cambieranno. Ecco cosa è in arrivo.

A scovare la novità in arrivo, come al solito, è stato il noto WABetaInfo. Questo ha notato che all’interno della nuova versione beta dell’app per dispositivi Android è disponibile una nuova sezione “messaggia a te stesso”. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

WhatsApp: messaggiare a sé stessi diventa più facile ed intuitivo

Fino ad ora, se si vuole inviare un messaggio a sé stessi su WhatsApp bisogna necessariamente utilizzare la funzione “clicca per chattare“. Molto presto, grazie ad una sezione, “messaggia a te stesso“, sarà possibile aprire una chat personale semplicemente con un tap. In che modo? Tutto ciò che bisogna fare è:

Aprire l’app WhatsApp; Fare tap sull’icona della penna che scrive sul quaderno per avviare una nuova chat; Premere sulla dicitura “messaggia a te stesso” per aprire automaticamente una chat personale.

Una volta aperta la chat, per non confondere l’utente, questa mostrerà continuamente in alto la dicitura “Messaggia a te stesso”. Parliamo di una piccola novità che, però, renderà l’esperienza utente decisamente più piacevole. Ricordiamo che al momento la funzione è disponibile solo per una cerchia ristretta di beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vederla arrivare nelle versioni iOS e Android pubbliche a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.