Se passeggiamo in molti corridoi dei nostri supermercati o farmacie, sicuramente abbiamo visto o magari comprato gli integratori a base di prebiotici. Sono conosciuti maggiormente come polveri, caramelle gommose, pillole e bevande e affermano di migliorare la digestione, rafforzare il sistema immunitario, abbassare la glicemia e molto altro ancora. Secondo alcune ricerche di mercato si stima che il mercato di questi integratori è destinato ad aumentare del 15% ogni anno fino al 2030.

Questo in parte a causa delle crescenti preoccupazioni tra i consumatori per problemi intestinali come costipazione, sindrome dell’intestino irritabile, reflusso acido e infiammazione malattia intestinale. Tuttavia cosa sono i prebiotici? Ed è davvero necessario prendere questi integratori per la nostra salute?

Prebiotici, sono davvero cosi sicuri per la salute del nostro intestino?

Le persone spesso confondono i prebiotici con i probiotici, i microrganismi vivi che si trovano in alimenti come il kimchi e alcuni yogurt, nonché negli integratori che hanno lo scopo di apportare benefici alla salute. Tuttavia i prebiotici sono sostanze che promuovono la crescita di microbi benefici nell’intestino. Si trovano in alimenti ricchi di fibre come banane verdi, asparagi, carciofi, aglio, cipolla, orzo e crusca di frumento. Gli esperti suggeriscono che questi integratori in genere contengono tipi purificati di fibre alimentari che gli esseri umani non possono digerire.

Lo scopo principale dei prebiotici è quella di nutrire la grande quantità di batteri benefici di chi il nostro intestino ha bisogno per prosperare. Un fiorente microbioma è stato associato a vari benefici per la salute, tra cui la riduzione dei rischi di alcune condizioni come il diabete e l’obesità. Gli integratori prebiotici e probiotici a volte sono confezionati insieme in un unico integratore. E alcuni tipi di integratori di fibre sono anche considerati prebiotici. Numerosi studi minori hanno scoperto che i prebiotici sono associati alla regolazione dell’infiammazione intestinale, alleviando la stitichezza e sostenendo la salute generale dell’apparato digerente.

In uno studio del 2018 su 44 persone con determinati disturbi gastrointestinali che causavano flatulenza, ad esempio, i ricercatori hanno studiato come l’assunzione di un integratore prebiotico aiutasse a ridurre i sintomi rispetto a una dieta a basso contenuto di FODMAP. Dopo quattro settimane, entrambi i metodi erano ugualmente efficaci. Ci sono alcune prove che suggeriscono che gli integratori prebiotici possono aiutare con la stitichezza incoraggiando movimenti intestinali più regolari, frequenti e ben formati. In effetti se soffriamo di questa condizione questi integratori possono fungere da lassativo.

Ulteriori studi suggeriscono che i prebiotici sono efficaci anche sul nostro sistema immunitario. La persona media non ha bisogno di assumere prebiotici. Alcune persone che li assumono potrebbero notare alcuni benefici, ma alcuni potrebbero anche notare un peggioramento dei sintomi, inclusi cambiamenti nei movimenti intestinali, più gas e più gonfiore. Se decidiamo di provarli questi integratori sono generalmente sicuri e in genere hanno pochi effetti collaterali. Alcune persone potrebbero sperimentare più flatulenza e feci molli dopo averle assunte, specialmente se i prebiotici vengono assunti in quantità superiori a quelle raccomandate. Per ridurre al minimo tale rischio, si consiglia di assumere non più di cinque grammi al giorno.

Foto di Julien Tromeur da Pixabay