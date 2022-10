Manca ancora molto tempo al lancio degli iPhone 15, tuttavia, i rumors online fioccano come non mai. Nelle scorse settimane, ad esempio, TrendForce ha dato il via ad una voce secondo la quale l’obiettivo della fotocamera principale delle versioni Pro sarebbe stato ad 8 elementi (contro i 7 come nei modelli attuali). Poche ore fa, Kuo ha smentito il tutto. Secondo l’analista non ci sarà nessun miglioramento dell’obiettivo, rimarrà lo stesso degli iPhone 14.

Ebbene sì, se ci sarà qualche novità sorprendente nei nuovi iPhone 15 Pro, sicuramente non si tratterà della fotocamera principale. Secondo le parole del noto analista Ming-Chi Kuo, l’obiettivo di questa rimarrà lo stesso della gamma Pro di quest’anno.

iPhone 15 Pro: quali saranno le novità secondo i rumors

Anche se l’obiettivo della fotocamera principale rimarrà invariato, non vuol dire che le qualità fotografiche non miglioreranno. Apple, infatti, potrebbe portare migliorie consistenti per gli altri 2 obiettivi della fotocamera. Ma non è tutto, nelle scorse ore si sta parlando anche di un’altra novità interessante che potrebbe arrivare sui nuovi melafonini. Parliamo dei pulsanti “solid state”. Di che si tratta? Apple potrebbe decidere di rimuovere i pulsanti fisici da iPhone (quelli del volume e di accensione) per lasciare spazio a dei pulsanti solidi come quelli usati sugli ultimi iPhone con il Touch ID. I pulsanti non saranno pressibili, ma il Taptic Engine con la sua vibrazione darà l’impressione di farlo.

Infine, novità che sicuramente arriverà e di cui abbiamo già parlato negli scorsi giorni, la tanto attesa porta USB-C! In pratica, tanta roba bolle in pentola e mancano ancora tanti mesi al debutto! Gli iPhone della rivoluzione stanno arrivando? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

