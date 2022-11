Quando le persone hanno intenzione di perdere peso e cercano soluzioni possibili, il digiuno può essere una proposta davvero allettante. Tuttavia cos’è il digiuno? È principalmente non mangiare o assumere minor quantità di calorie in un determinato lasso di tempo. Può essere intermittente, nel senso che si passa dal mangiare al digiuno, o prolungato, che generalmente significa il digiuno da due giorni in poi.

Oltre alla perdita di peso, molte persone digiunano esclusivamente per i potenziali benefici, tra cui una migliore salute dell’intestino e del cuore e una pressione sanguigna più bassa. È importante notare che il digiuno non garantisce questi risultati e non è adatto a tutti, in particolare a chiunque abbia disturbi alimentari, donne in gravidanza, diabetici, anziani e bambini.

Digiuno, 4 benefici per la nostra salute, secondo la scienza

Prima di esaminare i potenziali benefici del digiuno, è importante sapere cosa fa effettivamente al corpo. Durante il digiuno il corpo compie una serie di adattamenti metabolici per continuare a funzionare in modo ottimale in assenza di carburante esterno. Nelle prime ore di digiuno, il corpo ricorre alle sue riserve di glicogeno per produrre energia. Una volta che questi sono esauriti, c’è un interruttore metabolico, in cui il corpo inizia a scomporre gli acidi grassi in chetoni che vengono poi utilizzati come fonte di energia.

Molti studi, principalmente su modelli animali, suggeriscono benefici dall’essere in uno stato di digiuno e ci sono prove crescenti che emergono anche dalle prove umane. Ovviamente sono necessarie ulteriori ricerche fino a quando non saremo in grado di comprendere appieno gli impatti a lungo termine del digiuno sulla salute umana.

Autofagia

Uno dei possibili vantaggi del digiuno è che può innescare un processo chiamato autofagia, il sistema di riciclo cellulare del nostro corpo. Agendo come una sorta di controllo di qualità per le nostre cellule, l’autofagia consente al corpo di scomporre e riutilizzare le vecchie parti delle cellule in modo che possano funzionare in modo più efficiente. Il processo di autofagia inizia dopo un periodo di digiuno e potrebbe essere un ritorno evolutivo ai nostri giorni di cacciatori-raccoglitori, dove le persone trascorrevano più tempo senza mangiare a causa della natura laboriosa della ricerca di cibo.

2. Miglioramento della salute dell’intestino

Suggerire un cambiamento radicale nella dieta, come il digiuno, potrebbe alterare la composizione microbica dell’intestino e cambiare ciò che i batteri intestinali stanno facendo. Alcune forme di digiuno possono essere benefiche per il microbioma intestinale, che è stato collegato a una serie di benefici per la salute derivanti dal miglioramento della salute metabolica, dalla riduzione del rischio di cancro, malattie cardiache e obesità.

3. Cuore sano

Il digiuno può anche migliorare la risposta del corpo all’ormone insulina, che controlla i livelli di zucchero nel sangue. Quando i livelli di zucchero nel sangue sono regolati, si riduce il rischio di aumento di peso e diabete, che sono due fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e altri problemi di salute legati al cuore. Il digiuno intermittente potrebbe anche migliorare la salute del cuore riducendo le lipoproteine ​​a bassa densità (LDL), o colesterolo cattivo, nonché “esercitando effetti positivi sulla regolazione della pressione sanguigna e riducendo l’infiammazione“, ma sono ancora necessarie ulteriori ricerche in questo settore.

4. Perdita di peso

Molto spesso il digiuno non è visto come un buon modo per perdere peso. Una recente revisione ha suggerito che il digiuno intermittente ha comportato una perdita di peso, compresa tra lo 0,8% e il 13,0% del peso corporeo di base. Ma come con tutti i piani alimentari estremi, ci sono alcuni svantaggi da considerare. Ci sono potenziali effetti collaterali al digiuno, ma la maggior parte di solito si attenua nel tempo. I principali sono letargia, irritabilità e mal di testa, ma c’è anche il rischio di un’alimentazione disordinata per chi è predisposto ai disturbi alimentari.

Foto di lmombo da Pixabay