Nonostante in tanti utilizzino WhatsApp tutti i giorni, in pochi riescono a sfruttare a pieno le sue funzioni. Ad esempio, sapevate che esiste un menù segreto che permette di svolgere una marea di funzioni con un semplice tap? No? Andiamo subito a scoprire insieme di che si tratta.

Su WhatsApp la velocità nello svolgere le azioni, a volte, può realmente semplificare la vita. A ragione di ciò, già da un po’ di tempo, il servizio di messaggistica ha deciso di portare in campo un menù “segreto” che tutti possono utilizzare per svolgere alcune azioni in maniera veloce. Non ne avete mai sentito parlare? In questo articolo andiamo a spiegarvi nel dettaglio come trovarlo.

WhatsApp: come trovare il menù segreto su iOS e Android

Che voi abbiate un iPhone o uno smartphone Android, poco cambia, il menù segreto è disponibile per tutti i dispositivi. Trovarlo, inoltre, è più semplice di quanto si possa pensare. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è effettuare un tap prolungato sull’icona dell’app di WhatsApp. In pochi istanti, compare un menù che permetterà di svolgere diverse azioni:

Accedere alla lista contatti con cui hai conversato nelle ultime ore (solo Android);

Accedere alla fotocamera interna all’app;

Visualizzare il codice QR (solo iOS);

Avviare una nuova chat (solo iOS);

Cercare all’interno delle conversazioni (solo iOS).

Siamo certi che in molti non sapevano dell’esistenza di questo trucchetto prima d’ora. Vi consigliamo di provarlo al più presto perché siamo certi che vi semplificherà la vita, sopratutto se utilizzate spesso il servizio di messaggistica di Zuckerberg. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.