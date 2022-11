Un team scienziati ha scoperto nel 2021 che la trasformazione dell’acqua in metallo è possibile. In altre parole, hanno verificato che l’acqua può diventare metallica se sottoposta a pressioni estremamente elevate.

Ma hanno recentemente scoperto che non solo le alte pressioni producono questo effetto. Nel loro ultimo studio, hanno messo l’acqua pura a contatto con un metallo alcalino, legato con sodio e potassio, e hanno aggiunto particelle che si muovono liberamente, rendendo l’acqua metallica. Dopodiché, si verifica una conduttività che dura solo pochi secondi.

Trasformazione da acqua a metallo

Per metallizzare l’acqua è necessaria una pressione di circa 48 megabar. Cioè, poco meno di 48 milioni di volte la pressione atmosferica terrestre al livello del mare. Poiché la produzione di tale pressione in condizioni di laboratorio non era mai stata tentata prima, gli scienziati hanno cercato un’alternativa. Tanto che hanno scelto di lavorare con i metalli alcalini per effettuare i loro test.

La particolarità di questi metalli è che possono rilasciare i loro elettroni esterni molto facilmente. Pertanto, gli elettroni possono essere scambiati in modo che l’acqua diventi metallica senza ricorrere ad alte pressioni.

Tuttavia, c’è un grosso inconveniente nel mescolare l’acqua con i metalli alcalini. Questi sono altamente reattivi con l’acqua e talvolta possono anche causare un’esplosione al minimo contatto. Come è possibile constatare nel seguente video:

Prendendo nota di questo problema, gli scienziati hanno cercato di nuovo un’alternativa. Hanno pensato di aggiungere anziché metallo all’acqua, avrebbero aggiunto acqua al metallo.

Quindi, utilizzando una camera a vuoto, i ricercatori hanno estratto una goccia di lega di sodio e potassio da un ugello. Successivamente, hanno aggiunto con cura un sottile film di acqua pura tramite deposizione di vapore.

Si è prodotto un trasferimento di elettroni e cationi dalla lega all’acqua. Con questo sono riusciti a far assumere all’acqua un colore metallico brillante e, inoltre, a renderla conduttiva. La verifica della conduzione è stata effettuata utilizzando la spettroscopia di riflessione ottica e la spettroscopia di fotoelettroni a raggi X di sincrotrone.

Ora, gli scienziati sperano che le loro scoperte portino a nuovi studi. Ma questa volta vogliono indagare su cosa potrebbe accadere in condizioni estreme di alta pressione, ad esempio all’interno dei grandi pianeti.