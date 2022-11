Come già abbiamo trattato in altri articoli, quest’anno oltre al Covid-19 e l’influenza, dobbiamo combattere anche con un terzo virus, l’RSV, che colpisce maggiormente i bambini. Per i pediatri, tuttavia, l’RSV è fin troppo familiare. È una delle principali cause di mortalità infantile in tutto il mondo e particolarmente pericolosa per i bambini nati prematuramente.

Questo virus killer ha già portato a circa 3,6 milioni di ricoveri ospedalieri nel 2019 e a oltre 100.000 decessi nei bambini sotto i 5 anni, per lo più nei paesi poveri. Purtroppo possiamo definirlo uno di quei grandi assassini che nessuno conosce. Si sopravvive all’RSV se si ha accesso alle cure, al supporto respiratorio e all’ossigeno. In assenza di quelli, i bambini moriranno.

Bambini, il virus killer di RSV li sta colpendo in modo grave

Il virus pone anche rischi particolari per le donne in gravidanza, i bambini e gli adulti immuno compromessi e gli adulti di età superiore ai 65 anni. Non sono disponibili vaccini e trattamenti. Ma dopo decenni di progressi in stallo, si profilano all’orizzonte più di 30 opzioni preventive, nove delle quali in fase avanzata di sperimentazione. Proprio in questi giorni Pfizer ha suggerito che il loro vaccino contro questo virus killer è efficace all’82% contro il ricovero tra i bambini di età inferiore ai 90 giorni e del 69% tra quelli di età inferiore ai sei mesi. Il vaccino non ha raggiunto la soglia della Food and Drug Administration per la prevenzione delle visite mediche, ma la società prevede di presentare il suo vaccino per l’approvazione entro la fine dell’anno.

Anche altre aziende farmaceutiche hanno sviluppato dei papabili vaccini, come la GSK, che ha suggerito che il loro vaccino era efficace all’ 83% contro malattie gravi negli adulti di età superiore ai 60 anni. Il vaccino è in fase di revisione da parte delle agenzie di regolamentazione in Europa e Giappone e si prevede che la FDA inizi la sua revisione entro la fine dell’anno. Le restrizioni pandemiche hanno tenuto a bada RSV per lo più negli ultimi due anni. Ma quest’anno, i bambini gravemente malati di RSV stanno riempiendo gli ospedali con settimane di anticipo rispetto al solito. Un numero maggiore di questi giovani pazienti è più malato di quelli visti prima della pandemia perché avevano sviluppato una scarsa immunità contro l’RSV.

I vaccini sono in fase di sperimentazione

I bambini che riescono a sopravvivere a questo virus killer possono subire danni ai polmoni, rendendoli più suscettibili alla polmonite. Gran parte del danno deriva dalle conseguenze dell’infezione, piuttosto che dall’infezione stessa. La maggior parte dei bambini più grandi e degli adulti sono esposti all’RSV più volte nella loro vita e l’immunità che ottengono previene malattie gravi, se non infezioni. L’RSV è stato identificato negli anni ’50 e i tentativi di sviluppare un vaccino sono iniziati negli anni ’60, ma i ricercatori sono stati ostacolati per decenni. Il campo è stato ulteriormente arretrato quando un vaccino candidato sembrava aumentare il rischio del virus.

I ricercatori stanno cercando di trovare un equilibrio in cui il virus sia troppo debole per causare sintomi e tuttavia abbastanza forte da produrre una risposta immunitaria robusta. I risultati finora sono promettenti. Nei bambini più piccoli, che sono i più a rischio, non c’è abbastanza tempo perché i vaccini costruiscano un’immunità sufficiente. Un’alternativa è somministrare ai bambini un anticorpo monoclonale, una versione di laboratorio di un potente antidoto al virus, che può prevenire l’infezione. Un’altra alternativa per proteggere i bambini è immunizzare le donne in gravidanza. Gli anticorpi della madre possono attraversare la placenta fino al feto, ha dimostrato la ricerca, proteggendo il bambino per i primi mesi dopo la nascita. La portata dei casi di RSV quest’anno sottolinea l’urgente necessità di vaccini e potrebbe servire a convincere i genitori a immunizzare i propri figli una volta che i vaccini saranno disponibili.

Foto di Nghi Nguyen da Pixabay