Trovare la migliore criptovaluta in cui investire può spesso essere una strategia piuttosto redditizia. Tuttavia, trovare queste risorse impulsive è un compito difficile.

In questa guida, condivideremo la migliore criptovaluta al centesimo da acquistare ora e altre sette risorse con quasi lo stesso potenziale di crescita. Diamo un’occhiata.

La migliore criptovaluta Penny da acquistare: una panoramica

Per gli investitori che hanno semplicemente bisogno di una spinta nella giusta direzione, abbiamo riassunto di seguito la migliore criptovaluta da acquistare. Recensioni approfondite di ogni progetto possono essere trovate nella sezione successiva.

Dash 2 Trade – Piattaforma di criptovalute e segnali con token di utilità ERC IMPT – Progetto Green Crypto per la tokenizzazione dei crediti di carbonio Calvaria – Gioco di carte crittografiche competitivo basato su NFT

1. Dash 2 Trade – Piattaforma di criptovaluta con token di utilità ERC ora in prevendita

Dash 2 Trade (D2T) è una piattaforma di cripto intelligence, analisi e segnali, creata per fornire ai trader e investitori informazioni accurate che possono essere utilizzate per migliorare il processo decisionale.

Il token D2T basato su ERC ha già raccolto oltre $ 4 milioni da quando la sua prevendita è stata pubblicata, guadagnandosi il titolo di miglior criptovaluta in cui investire.

D2T prevede una fornitura fissa di 1 miliardo di token, 700 milioni dei quali sono disponibili per gli investitori durante la prevendita di Dash 2 Trade. Il token è esentasse, contribuendo a facilitare il trading e le quotazioni su borse centralizzate.

È facile capire perché Dash 2 Trade è considerata da molti la migliore criptovaluta in cui investire. La piattaforma Dash 2 Trade fornisce un’immensa quantità di strumenti utili mentre il token D2T beneficia di una forte tokenomica e di un caso d’uso reale.

Dai un'occhiata a Dash 2 Trade oggi prima che i prezzi aumentino durante la prossima fase di prevendita.

2. IMPT – Progetto Green Crypto per la tokenizzazione dei crediti di carbonio

IMPT è una criptovaluta sostenibile che mira a migliorare il mercato della compensazione del carbonio da 273 miliardi di dollari utilizzando la tecnologia NFT. Questo concetto ha attirato l’attenzione degli investitori incentrati sulla sostenibilità, portando IMPT a raccogliere ben 11 milioni di dollari dal suo lancio.

IMPT subirà tre fasi durante la sua prevendita. Durante il primo (ora esaurito), i token IMPT sono stati venduti a $ 0,018, durante il secondo i token sono stati venduti a $ 0,023 e durante il terzo il prezzo aumenterà a $ 0,028. IMPT ha una fornitura fissa di 3 miliardi di token, di cui 1,8 miliardi riservati agli investitori in prevendita.

Tradizionalmente, il mercato del credito di carbonio manca di trasparenza ed è afflitto da cattivi attori. IMPT è destinato a cambiare questa situazione tokenizzando i crediti di carbonio e lavorando esclusivamente con organizzazioni ambientali che sono state verificate da una terza parte.

IMPT ha creato diversi modi in cui le persone possono ottenere crediti di carbonio. Oltre a essere acquistabili, gli utenti possono guadagnare token IMPT, scambiabili con crediti di carbonio facendo acquisti con oltre 10.000 marchi leader.

3. Calvaria – Gioco di carte crittografiche competitivo basato su NFT

Calvaria (RIA) è un gioco di carte crittografiche altamente competitivo. La prevendita ha avuto un buon andamento, raccogliendo oltre $ 350.000 subito dopo il suo lancio.

Il token RIA basato su ERC viene utilizzato per lo staking, la governance e l’acquisto di articoli dal negozio Calvaria.

Calvaria è nella seconda fase della sua prevendita con token RIA venduti a $ 0,015, rispetto a $ 0,01 durante la prima fase. Dopo ogni fase, il prezzo di RIA aumenterà in modo incrementale fino a raggiungere $ 0,055 durante la decima fase, rendendo Calvaria forse la migliore criptovaluta da acquistare per i primi investitori.

Molti dei giochi crittografici più popolari utilizzano la rete Ethereum e, di conseguenza, possono essere facilmente congestionati. Con Calvaria in procinto di entrare in un settore in rapida crescita, il token RIA potrebbe ritrovarsi a salire di valore dopo la conclusione della prevendita Calvaria.

Pertanto, potrebbe essere una buona idea caricare i token prima del prossimo aumento di prezzo.