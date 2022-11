Dopo averci lavorato su per un bel po’ di tempo, WhatsApp si è decisa a fare il grande passo! Le Community sono finalmente arrivate. Ad annunciarlo, è stato proprio Mark Zuckerberg tramite un post su Facebook. E se pensate che queste siano la sola novità, vi sbagliate di grosso. Andiamo a scoprire insieme come cambia il servizio di messaggistica dopo oggi.

WhatsApp non intende arrestarsi. Dopo la marea di piccole novità che ha lanciato nel corso delle scorse settimane, ecco che arriva la bomba. Le Community aprono un nuovo mondo agli utilizzatori del servizio di messaggistica. In cosa consistono e cos’altro è arrivato di nuovo?

WhatsApp: le novità annunciate da Zuckerberg

Le Community sono decisamente la novità più interessante lanciata su WhatsApp in queste ore, cosa sono? Le Community altro non sono che dei “mega gruppi” all’interno del quale è possibile racchiudere i gruppi WhatsApp che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Lo scopo è quello di riunire gruppi affini in un unico posto per far si che gli utenti li raggiungano più facilmente. Ovviamente, le Community portano con sé una serie di funzioni speciali come canali di annunci, thread multipli, ecc.

Come abbiamo accennato, inoltre, sono arrivate in campo anche altre novità quali:

Possibilità di effettuare videochiamate fino a 32 partecipanti;

Possibilità di creare e condividere sondaggi all’interno delle chat.

Le novità sono attualmente in fase di rilascio. Ciò significa che non tutti le riceveranno allo stesso momento. Se siete tra coloro che ancora non hanno tali funzionalità disponibili, vi consigliamo di tenere aggiornata la vostra app. Solo così, infatti, avrete la certezza di ottenere le novità il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.