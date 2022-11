Sono anni che gli utenti WhatsApp chiedono all’azienda di portare in campo un modo per utilizzare il servizio di messaggistica anche sui tablet. Ebbene sì, c’è voluto del tempo, ma pare che desiderio stia per essere esaudito. Nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android sono stati scovati interessanti dettagli dell’arrivo della funzione. Andiamo a scoprirli insieme.

A dare notizia di “WhatsApp per tablet” è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo ha precisato come, già da ora, alcuni fortunati beta tester possano utilizzare i propri account su tablet senza dover utilizzare un numero di telefono secondario, ma semplicemente scannerizzando un codice QR. Bene, presto tale funzione arriverà per tutti.

WhatsApp: come si utilizza su tablet

Si partirà da Android, ma la novità arriverà sicuramente anche su iOS. Basterà scaricare l’app WhatsApp sul proprio tablet e aprirla. Invece della richiesta del numero telefonico per attivare l’account, comparirà un codice QR che dovrà essere scannerizzato con lo smartphone. Fatto ciò, si avrà pieno accesso al proprio account WhatsApp dal tablet! Nell’ultima beta per dispositivi Android è stato scovato un banner interno all’app per smartphone che annuncia agli utenti la possibilità di utilizzare la funzione “WhatsApp per tablet”. Ciò vuol dire solo una cosa, non manca poco al suo arrivo al pubblico.

Come già detto, è molto probabile che vedremo la novità arrivare prima sui dispositivi Android. Siamo certi, però, che in un secondo momento verrà aggiunta anche per iOS e iPadOS. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com