Ci tenete alla vostra privacy e vorreste che tutti i messaggi che inviate all’interno delle chat su WhatsApp scomparissero dopo un certo periodo di tempo? Bene, dovete sapere che esiste una funzione fatta apposta per voi. Si chiama “Timer predefinito messaggi” e si può scovare direttamente all’interno di WhatsApp. Scopriamo insieme in che modo.

Molti pensano ancora che WhatsApp sia la semplice app di una volta. In realtà, negli ultimi mesi ha introdotto una serie di funzioni davvero interessanti. Quella dei messaggi effimeri è una di questa. Andiamo a vedere come fare per utilizzarla al meglio.

WhatsApp: come attivare i messaggi effimeri

Che si abbia uno smartphone Android o un iPhone, la funzione “Timer predefinito messaggi” è comunque disponibile e attivabile già da ora. Tutto ciò che bisogna fare è:

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nelle impostazioni; Selezionare la voce “Privacy”; Fare tap su “Timer predefinito messaggi”.

All’interno della sezione è possibile scegliere, a propria discrezione, dopo quanto tempo far scomparire i messaggi inviati (24 ore, 7 giorni, 90 giorni). Stando a quanto dichiarato da WABetaInfo, inoltre, la funzione sta per avere un miglioramento. Nell’ultima beta per dispositivi Android, infatti, sono state trovate tracce di una nuova interfaccia più funzionale. La sezione non si chiamerà più “Timer predefinito messaggi” ma direttamente “Messaggi effimeri” e dovrebbe essere disponibile per tutti nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.