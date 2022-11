Non è di certo una novità che tutto il mondo sta diventando progressivamente più caldo, ma non tutto il pianeta lo sta facendo alla stessa velocità. Un nuovo studio ha evidenziato come l’Europa nello specifico sta vivendo questo processo con un’innalzamento doppio rispetto alla media generale negli ultimi 30 anni. Questo si porta dietro una serie di altri eventi a cui ormai ci stiamo tristemente facendo l’abitudine come incendi e inondazioni.

L’Europa sta diventando un contenente sempre più caldo

Le parole dei ricercatori: “L’Europa presenta un quadro dal vivo di un mondo in riscaldamento e ci ricorda che anche le società ben preparate non sono al sicuro dagli impatti di eventi meteorologici estremi. Quest’anno, come il 2021, gran parte dell’Europa è stata colpita da estese ondate di caldo e siccità, alimentando incendi. Nel 2021, inondazioni eccezionali hanno causato morte e devastazione. Per quanto riguarda la mitigazione, il buon ritmo nella riduzione delle emissioni di gas serra nella regione dovrebbe continuare e l’ambizione dovrebbe essere ulteriormente aumentata. L’Europa può svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento di una società carbon neutral entro la metà del secolo per soddisfare l’accordo di Parigi.”

Sebbene l’Europa in sé sia una delle zone più sviluppate al mondo, questo innalzamento delle temperature è un problema. Lo è già e lo sarà sempre di più con l’avanzare del tempo anche a causa del fatto che non siamo preparati. Quello che ci si aspetta nel prossimo futuro è un aumento sempre più costante delle temperature. In generale si parla anche di più ondate di caldo in Estate e un aumento delle precipitazioni in Inverno.