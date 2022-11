Il vaiolo delle scimmie ha colpito più di 77.000 persone in tutto il mondo. Simile al Covid-19 le mutazioni hanno consentito al virus di diventare più forte e più intelligente, eludendo farmaci e vaccini antivirali nella sua missione di infettare più persone. I risultati potrebbero portare a diversi risultati: versioni modificate di farmaci esistenti usati per curare le persone che soffrono di vaiolo delle scimmie o lo sviluppo di nuovi farmaci che spiegano le attuali mutazioni per aumentare la loro efficacia nel ridurre i sintomi e la diffusione del virus.

I ricercatori hanno collaborato per analizzare le sequenze di DNA di oltre 200 ceppi di vaiolo delle scimmie virus che copre più decenni, dal 1965, quando il virus ha iniziato a diffondersi, ai focolai nei primi anni 2000 e di nuovo nel 2022. Se facciamo attenzione alla linea temporale siamo in grado di vedere come il virus si è evoluto nel tempo e una scoperta chiave è stata che il virus ora sta accumulando mutazioni specificamente dove si suppone che i farmaci e gli anticorpi dei vaccini si leghino.

Vaiolo delle scimmie, sempre più diffuso e in grado di eludere vaccini e farmaci

Quindi il virus sta diventando più intelligente, è in grado di evitare di essere preso di mira da farmaci o anticorpi dalla risposta immunitaria del nostro corpo e continuare a diffondersi a più persone. L’omologia, o struttura, del virus del vaiolo delle scimmie è molto simile al virus del vaccino, che è stato usato come vaccino per curare il vaiolo. Ciò ha consentito a di creare un modello computerizzato 3D accurato delle proteine ​​​​del virus del vaiolo delle scimmie e di identificare sia dove si trovano le mutazioni specifiche sia quali sono le loro funzioni nel contribuire al virus che è diventato così contagioso di recente.

L’obiettivo dello studio è quello di esaminare i geni specifici coinvolti nella copia del genoma del virus e il vaiolo delle scimmie è un virus enorme con circa 200.000 basi di DNA nel genoma. Il genoma del vaiolo delle scimmie viene convertito in quasi 200 proteine, quindi viene fornito con tutta l'”armatura” di cui ha bisogno per replicarsi, dividersi e continuare a infettare gli altri. I virus faranno miliardi di copie di se stessi e solo il più adatto sopravviverà, poiché le mutazioni li aiutano ad adattarsi e continuano a diffondersi. Gli scienziati hanno esaminato cinque proteine ​​specifiche durante l’analisi dei ceppi del virus del vaiolo delle scimmie: DNA polimerasi, DNA elicasi, proteina ponte A22R, DNA glicosilasi e G9R.

Mutazioni simili a quelle del Covid-19

Questi fattori stanno sicuramente contribuendo all’aumento dell’infettività del virus. Questo lavoro è importante perché il primo passo verso la risoluzione di un problema è identificare in primo luogo dove il problema si sta verificando in modo specifico ed è un lavoro di squadra. I ricercatori continuano a chiedersi come si sia evoluto nel tempo questo virus. L’efficacia degli attuali farmaci approvati dal CDC per il trattamento del vaiolo delle scimmie non è stata ottimale, probabilmente perché sono stati originariamente sviluppati per trattare l’HIV e l’herpes, ma da allora hanno ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza nel tentativo di controllare il recente focolaio di vaiolo delle scimmie.

Un’ipotesi è che quando i pazienti sono stati trattati per l’HIV e l’herpes con questi farmaci, potrebbero anche essere stati infettati dal vaiolo delle scimmie senza saperlo, e il virus del vaiolo delle scimmie è diventato più intelligente e mutato per eludere i farmaci. Una seconda ipotesi plausibile è che il virus potrebbe dirottare le proteine ​​che abbiamo nei nostri corpi e usarle per diventare più infettive e patogeni.

Foto di Alexandra_Koch da Pixabay