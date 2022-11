Aria di cambiamenti in casa Twitter. Nell’ultimo aggiornamento dell’app per dispositivi iOS, l’azienda ha ufficialmente lanciato una novità molto particolare. Parliamo di Twitter Blue, una sottoscrizione che, a fronte del pagamento di 8 dollari mensili, permette di ottenere una serie di benefici, anche la famosa spunta blu! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Blue è stata lanciata a sorpresa nelle scorse ore solo ed esclusivamente per gli utenti iOS di determinati paesi. Twitter stessa ha comunicato che la sottoscrizione è attualmente in fase di test. Non tutti, quindi, potrebbero avere la possibilità di poterla sfruttare fin da subito. Ciò che è certo è che questa cambierà di molto l’esperienza utente di coloro che la utilizzeranno.

Twitter Blue: cosa include l’abbonamento

A questo punto, la domanda che tutti si fanno è: cosa include l’abbonamento Blue? Come annunciato da Twitter stessa, questo garantisce agli utenti di ottenere una serie di benefici, alcuni disponibili fin da subito, altri in arrivo a breve. Qui di seguito andiamo a riportarli tutti:

Ottenimento della spunta della famosa blu di verifica , che dimostra l’autenticità dell’account (disponibile da subito);

, che dimostra l’autenticità dell’account (disponibile da subito); Dimezzamento delle pubblicità presenti nell’app (in arrivo a breve);

Possibilità di pubblicare video più lunghi del normale (in arrivo a breve);

Priorità dei propri contenuti nelle sezioni “menzioni”, “risposte” e “cerca” (in arrivo a breve).

Come abbiamo già accennato, Twitter Blue è al momento disponibile solo per una cerchia ristretta di utenti. In particolare, gli utenti iOS di Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Se tutto andrà per il verso giusto, la sottoscrizione arriverà nel nostro paese nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.