Nella sfrenata lotta tra le molte piattaforme streaming, Google sta adoperando alcune modifiche a YouTube Music per mantenerlo competitivo. Sono in programma infatti alcuni cambiamenti, sia a livello operativo che nell’interfaccia grafica con l’utente per la nota app di streaming musicale rilasciata nel 2015.

L’app, che ha sostituito ormai Google Play Music, consente agli utenti di navigare e trasmettere in streaming video musicali di YouTube. La disponibilità di musica si estende a qualsiasi video classificato come musica sul servizio YouTube. Gli abbonati Premium sono in grado di passare a una modalità solo audio che può essere riprodotta in background mentre l’applicazione non è in uso.

Aggiornamenti in arrivo per Youtube Music

Sembra dunque che ci siano delle modifiche in arrivo, anche se per ora si tratta solo di indiscrezioni, iniziate con la pubblicazione su Reddit di un screenshot di un utente dell’app di streaming musicale. Nello screenshot viene mostrato un nuovo elemento nella schermata principale dell’app. Si tratta nello specifico di una scheda in cui sono in evidenza una playlist ad alcuni brani scelti.

Da questa schermata gli utenti potranno accedere direttamente alla riproduzione di un determinato elenco di brani o della selezione radio preferita. Sarà inoltre possibile aggiungere le playlist proposte alla propria libreria.

Non sono al momento note tutte le modifiche che saranno apportate con questo aggiornamento. Per ora infatti sembra che questi cambiamenti non siano apparsi per tutti gli utenti. Potrebbe dunque trattarsi soltanto di una fase test. Non rimane dunque che attendere per scoprire che cosa Google ha in serbo per tutti gli utenti di Youtube Music.

Ph. Credit: YouTube music su Google Play