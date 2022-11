La gamma di Galaxy S22 è ormai uscita da alcuni mesi e molti di noi sono già proiettati al futuro S23 e S23+. Rumors e leak ce ne parlano in maniera piuttosto conservativa rispetto alla serie S22, seppur aggiungendo novità degne di nota. In poche parole, quella S23 dovrebbe essere la serie delle conferme e non dei cambiamenti.

Si parla di Galaxy S23 e di Galaxy S23+, per i quali si prevede che abbandoneranno il design Contour Cut della fotocamera per una soluzione che strizzi l’occhio a quanto visto con Galaxy S22 Ultra. Sarà sicuramente un design minimalista a partire dalla parte posteriore della scocca, che conferisce ai dispositivi un aspetto lucido e ordinato.

Galaxy S23 e S23+, ecco come potrebbero essere i nuovi mobile

Frontalmente i render non mostrano grandi differenze con S22, vediamo così un display piatto dotato nella parte superiore centrale di un foro stenopeico per la fotocamera selfie, che secondo i rumor attuali avrà lo stesso numero di pixel del Galaxy S22 e S22 Plus. Anche se è difficile capire come sarà il risultato finale, ma alcune voci dichiarano che Galaxy S23 e 23 Plus potrebbero presentare cornici leggermente più grandi e un po’ più larghe e più alte dei modelli precedenti, mentre per quanto riguarda le dimensioni dei display si dovrebbe continuare con le stesse scelte dei predecessori.

Tutti i dispositivi Galaxy S23 saranno alimentati esclusivamente da un chip Qualcomm , presumibilmente il presunto Snapdragon 8 Gen 2, che i punteggi dei benchmark trapelati suggeriscono fornirà un enorme aumento di potenza. A quanto pare l’unica modifica sarà esclusiva per i modelli non Ultra è una batteria più grande. Entrambi i modelli dovrebbero avere batterie da 200 mAh più grandi rispetto ai modelli in uscita, il che significa che l’S23 Plus conterrà una cella da 4.700 mAh e l’S23 avrà una batteria da 3.900 mAh. L’intera gamma dovrebbe inoltre ereditare la modalità a basso consumo di Galaxy Z Fold 4, aiutando a prolungare ulteriormente la durata della batteria.

Per quanto riguarda i colori, anche se i rendering mostrano ben 5 tonalità, secondo quanto riferito i colori saranno beige, nero, verde e rosa. Fra le novità si ipotizza anche l’introduzione della comunicazione satellitare, la nuova tecnologia sfoggiata da iPhone 14 e Huawei Mate 50. Per quanto riguarda il software, ovviamente la serie S23 sarà caratterizzata da Android 13 e dall’interfaccia proprietaria One UI 5. Secondo indiscrezioni la nuova gamma sarà annunciata a febbraio e non a dicembre come detto precedentemente.

Immagine via HDblog.it